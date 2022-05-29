販売終了
S9185/45
かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。
輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。
ダブル V トラック刃
8 方向に可動する輪郭検知ヘッド
スマートクリック（着脱式）トリマー
脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。
8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
4.2
5 中
557
レビュー
89%
のがこの製品を推奨
Kgtg
29/05/2022
日本
確認済みの購入者
肌に優しいです
５０代男性です。３０年使ってきた両刃カミソリで肌荒れが気になり始め、9000シリーズに宗旨替えしましたが、肌荒れが収まりました。フィリップス製品は初めてで予備知識はなかったのですが、取扱い説明書によると、『上達には数週間を要する』との由、楽器のようで、面白いと思いました。今は使用開始１ヶ月で、技術上達が楽しく、時間を見つけては、朝夕、グルグルやって、両刃カミソリの深ゾリレベルに近づきつつあります。
気に入った点
肌に優しい。音が静か。テクニック上達を楽しめる。
気に入らない点
値段は安くはない(が妥当)
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-04-29
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2022-04-29
tosi1
16/05/2022
日本
確認済みの購入者
今までのシェーバーと違う
肌にフィットし、髭の根元からよく剃れる。とても使い心地がよい。充電時間も短くベスト。これに変えて良かったです。
気に入った点
気持ちよく剃れる
気に入らない点
替え刃を入手しにくい。
これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
どらそらどらどら
17/04/2022
日本
確認済みの購入者
肌に優しく、オプションのブラシも便利です。
従来、国内１社、海外他社１社の電気シェーバを使用してきました。 いずれも、剃れるのですが、肌が傷つきやすいので困っていました。 試しに、このシェーバーを購入して使用したところ、よく剃れるのに肌に優しくて非常に気に入っています。 オプションのブラシも洗顔時に非常に便利で、肌に優しく、しっかり洗顔できます。専用の洗顔器も他メーカー等から発売されているのですが、余分な場所を取らないので、洗面所や風呂場がゴチャゴチャしないので良いです。 この製品も既に使用して5年程度になるので、新しい9000シリーズの購入を考えていたのですが、オプションの洗顔ブラシが廃止されていることを知り、買い替えをあきらめ、この製品が壊れるまで使用するつもりです。
気に入った点
肌に優しいのに、しっかり剃れる。
気に入らない点
自動洗浄機が、壊れやすい。しかも、別売で購入できない。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-04-16
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-04-16
画像はイメージです
センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ