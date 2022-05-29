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販売終了

Shaver series 9000ウェット＆ドライ電気シェーバー

S9185/37

4.2

| (557) レビュー | 89% のがこの製品を推奨

かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。

輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。

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電動シェーバー 世界No.11 ブランド

一度で最大 20% 多くのヒゲをキャッチ*

かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。

  • ダブル V トラック刃

  • 8 方向に可動する輪郭検知ヘッド

  • スマートクリーンシステムプラス

  • スマートクリック（着脱式）トリマー

ヒゲを根元から引き上げて深剃りを実現

ヒゲを根元から引き上げて深剃りを実現

脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。

8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。

快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。

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4.2

5 中

557

レビュー

89%

のがこの製品を推奨

29/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

肌に優しいです

５０代男性です。３０年使ってきた両刃カミソリで肌荒れが気になり始め、9000シリーズに宗旨替えしましたが、肌荒れが収まりました。フィリップス製品は初めてで予備知識はなかったのですが、取扱い説明書によると、『上達には数週間を要する』との由、楽器のようで、面白いと思いました。今は使用開始１ヶ月で、技術上達が楽しく、時間を見つけては、朝夕、グルグルやって、両刃カミソリの深ゾリレベルに近づきつつあります。

気に入った点

肌に優しい。音が静か。テクニック上達を楽しめる。

気に入らない点

値段は安くはない(が妥当)

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-04-29

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2022-04-29

16/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

今までのシェーバーと違う

肌にフィットし、髭の根元からよく剃れる。とても使い心地がよい。充電時間も短くベスト。これに変えて良かったです。

気に入った点

気持ちよく剃れる

気に入らない点

替え刃を入手しにくい。

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

これは Shaver series 9000 S9031/26 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

17/04/2022

日本

日本

確認済みの購入者

肌に優しく、オプションのブラシも便利です。

従来、国内１社、海外他社１社の電気シェーバを使用してきました。 いずれも、剃れるのですが、肌が傷つきやすいので困っていました。 試しに、このシェーバーを購入して使用したところ、よく剃れるのに肌に優しくて非常に気に入っています。 オプションのブラシも洗顔時に非常に便利で、肌に優しく、しっかり洗顔できます。専用の洗顔器も他メーカー等から発売されているのですが、余分な場所を取らないので、洗面所や風呂場がゴチャゴチャしないので良いです。 この製品も既に使用して5年程度になるので、新しい9000シリーズの購入を考えていたのですが、オプションの洗顔ブラシが廃止されていることを知り、買い替えをあきらめ、この製品が壊れるまで使用するつもりです。

気に入った点

肌に優しいのに、しっかり剃れる。

気に入らない点

自動洗浄機が、壊れやすい。しかも、別売で購入できない。

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 S9151/12 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

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注釈

  1. 画像はイメージです 

  1. センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ