回転式シェーバーを購入したのは、今回が初めて。フィリップスのシェーバーの独特の形状は『剃りにくいのではないか？』とのイメージが先行して、これまで敬遠していました。 今回、新たに電気シェーバーを購入するにあたり、他メーカーも含めていろいろと調べてみたところ、フィリップスのシェーバーが『肌に優しい』『意外と深剃りも出来る』との評価が多く見られたことから、今回は半信半疑で購入してみることに。 結果として、買ってよかったです。剃り終えてからの肌のヒリヒリ感は無いし、それなりに深剃りも出来ました。顎ラインの下側でヒゲが多方向に生えているところは、手で撫でると若干の剃り残し感がありますが、気になるほどではありません。 肌の上で円を描くようにシェーバーを動かす剃り方も、コツをつかめばすぐに慣れました。シェーバーを素早く動かさずに、ゆっくりと動かすのがしっかりと剃れる方法だと思います。 刃の自動研磨システムとやらで、使い始めより2週間くらい経ってからの方が、よく剃れるとか。まだ1週間なので、これからが楽しみです。