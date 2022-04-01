販売終了
S8960/27
かつてない密着感、深剃り、肌へのやさしさを、この 1 台に。
輪郭検知テクノロジーが顔のあらゆる輪郭をカバーし、ダブル V トラックシステムが最適な位置にヒゲをガイドして深剃り。
ダブル V トラック刃
8 方向に可動する輪郭検知ヘッド
脅威の深剃りを実現。ダブル V トラック刃は、ヒゲの一本一本を最適なカット位置にやさしくガイドします。平らに寝た、長さの異なるヒゲも逃しません。より少ないストロークで最大で深剃り 30％ アップを実現し、なめらかな肌に仕上げます。
8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
4.3
5 中
31
レビュー
96%
のがこの製品を推奨
テニスキ４９
01/04/2022
日本
確認済みの購入者
静かでとっても使いやすいです。
２年使用後、異音のため、替え刃交換しました。が、効果なく、貴社に電話後、製品を送付。部品交換修理を無料でして頂きました。結果、購入初期に戻り感謝しています。ありがとうございます。
気に入った点
静かでとっても使いやすいです。
気に入らない点
鬢そりの交換が面倒。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8960/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-03-31
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8960/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-03-31
dansaaaaan
31/12/2021
日本
確認済みの購入者
肌に優しいので安心です
以前からフィリップのシェーバーを利用していますが、3年ほど経ち、異音がするようになったので修理を検討しましたが、バッテリーの劣化も考えて買い替えました。 今まで利用していたS8980と同等品なので変化はありませんが、特に不満もなかったのでリピート購入となりました。
気に入った点
肌に優しい
気に入らない点
もう少し深剃りできるとなお良い
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8980/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-11-30
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8980/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-11-30
ムッシュ41
16/12/2021
日本
確認済みの購入者
なかなか良い
私は他社のブラウンやパナソニックなども使用しておりますが、そちらと比べてのレビューになります。まずはあごが当たる部分のシェーバー形状が、フェイスラインに合わせたものでよく考えられていると感じました。故に剃り残しは他社と比べて少ないと感じましたそれと他社の製品は下にひげ屑が落ちるのですが、全く落ちません。とてもいい製品だと思います。
気に入った点
ひげ屑が落ちない 剃り残しが少ない
気に入らない点
剃り終わるまでに少し時間がかかる
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8980/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-11-15
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 S8980/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-11-15
画像はイメージです
センソタッチと比べて、最大 20% 多くのヒゲをキャッチ
センソタッチと比べて、より少ないストロークで最大深剃り 30％ アップを実現