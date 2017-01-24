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販売終了

ワイヤレスポータブルスピーカー

BT100A/00

3.4

| (8) レビュー

お気に入りの曲をいつもそばに置いて

どこへでも持ち歩けるコンパクトさに良質のサウンドをプラス、多様なカラーが揃いました。内蔵 Bluetooth でワイヤレスストリーミング可能な BT100 は、世界を飛び回るファッショニスタにぴったりです。

すべての特長を見る

お気に入りの曲をいつもそばに置いて

  • Bluetooth®

  • 内蔵マイクで通話可能

  • 充電式電池

  • 2W

先進のオーディオパフォーマンスをコンパクトなデザインで実現

Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod／iPhone／iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。

ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持しながら大音量で音楽を再生できます。この内蔵機能は、300 ～ 1000mV の入力信号レンジに対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。また、増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するポータブルスピーカーの機能は、バッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が、低バッテリーに起因するピークを減少させ、ひずみのない音楽を維持します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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3.4

5 中

8

レビュー

24/01/2017

日本

日本

小さいスピーカーが欲しくて

購入当時、なんか一番可愛らしかったので、これを購入。色もきれいでした。 音は申し分なかったんですが、家のスタミナウォークマンとは相性が悪いのか、音楽を再生するといつも大音量で？？ 同じＳＯＮＹのスマホからだと問題なく使えました。私は、その機能は使ったことがないですが、ハンズフリーにも対応しているそうで、車内で使うなどには大変良いアイテムだと思います。

はい、この製品をお勧めします

これは BT100M ワイヤレスポータブルスピーカー に対するレビューです

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23/07/2017

Malaysia

Malaysia

Cool looking and practical speaker

Excellent product. Easy to use and save space. Simple design and yet eye catching.

はい、この製品をお勧めします

これは BT100A wireless portable speaker に対するレビューです

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01/03/2017

日本

日本

満足しています

職場の上司がBluetoothスピーカーでクラッシクを流してくれたのですが、その手軽さに惹かれてこの種のスピーカーを探し始めました。 価格面、デザイン、使いやすさを重視して探し、この商品に行き着きました。最終的な決定打はブランド名と価格でしたが・・・^^; iphone単体から音楽を流すよりもはるかに音量が稼げるようになり 普通のオーディオ機器同等と思います。 大きなスピーカーほど音質は期待できませんでしたが、気晴らしに音楽を聴くにはちょうど良いです。 接続の容易さなどの使いやすい点もお勧めできます。

はい、この製品をお勧めします

これは BT100B ワイヤレスポータブルスピーカー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

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