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空気清浄機 室内（ラージサイズ）用空気清浄器

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空気清浄機室内（ラージサイズ）用空気清浄器

AC2939/85

空気清浄機 室内（ラージサイズ）用空気清浄器

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ドキュメント

AC2939_85 user manual

  • PDF ファイル, 7.7 MB
  • 13 March 2026

ボタンひとつで、ウイルス、アレルゲン、汚染物質を除去し、ご自宅を清潔・安全に保ちます。380㎥/hのクリーンエア供給率（CADR）でお部屋をより素早く効率的に浄化します。

  • PDF ファイル
  • 29 March 2026

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