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空気清浄機／空気加湿器
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空気清浄機 800i シリーズ
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AC0850/85
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AC0850_UM_Japan
ボタンひとつで、ウイルス、アレルゲン、汚染物質を除去し、ご自宅を清潔・安全に保ちます。190㎥/hのクリーンエア供給率（CADR）でお部屋をより素早く効率的に浄化します。
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フィリップス空気清浄機の PM2.5 インジケータが示す意味を教えてください。
コネクテッドフィリップス空気清浄機に対応している Wi-Fi ネットワーク
フィリップス空気清浄器／空気加湿器の Wi-Fi をオフにできますか？
フィルターの交換／掃除後、フィリップス空気清浄機または加湿器をリセットする必要がありますか？
フィリップス空気清浄機のフィルターおよびプレフィルターは掃除できますか？
フィリップス純正 交換用フィルター3-in-1一体型フィルター
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フィリップス空気清浄機のライトが点灯または点滅しています
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