Power Flosser のタンクにマウスウォッシュやエッセンシャルオイルを入れてもよいですか？

この製品は週に 1 回はクリーニングしてください。この製品とアクセサリーのクリーニング手順は以下のとおりです：

タンクとフタ：タンクを本体からそっと取り外します。タンクは、ぬるま湯と石けんで手洗いするか、食洗機で洗浄することができます。

ベースとハンドル：

必要に応じて、ベースの外側とハンドルは、柔らかい布と石けんで洗浄できます。

ノズル：ハンドルからノズルを取り外します。先端をぬるま湯ですすぎます。

数ヶ月ごと、またはノズルが詰まった場合に、以下の手順に従ってください：容器に水とホワイトビネガーを 2 対 1 の割合で混ぜた溶液を用意し、ノズルを 5 分間浸します。ノズルをぬるま湯ですすぎます。

内部コンポーネント、ホースおよびハンドル：

タンクをぬるま湯で満たし、大さじ 1～2 杯のホワイトビネガーを加えます。ハンドルを外し、ノズルをシンクに向け、製品の電源を入れて、タンクが空になるまで溶液を流します。次にタンクをきれいなぬるま湯で満たし、同じ手順で流してすすぎます。