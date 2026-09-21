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Power Flosser のタンクにマウスウォッシュやエッセンシャルオイルを入れてもよいですか？

タンクにエッセンシャルオイルを入れることはお勧めしません。マウスウォッシュを水で薄めたものであれば、タンク入れてもかまいません。マウスウォッシュを使用した後は、詰まりを防ぐために、タンクにぬるま湯を半分程度まで入れ、ノズルの先端をシンクに向けて、タンクが空になるまでぬるま湯を流してすすぎます。

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX3823/31 , HX3333/24 , HX3072/00 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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