The eL18-4 PureWave Linear array with MicroFlow Imaging (MFI) in diagnosis of muscles, tendons, ligaments, nerves, soft tissue and interventional procedures(MicroFlow Imaging(MFI)搭載eL18-4 PureWaveリニアアレイを使用した筋肉、腱、靱帯、神経、軟組織の診断およびインターベンション手術)