Azurion 7M 20
血管撮影装置
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Azurion 7 M20は、対角20インチのフラットディテクタを搭載し、広い視野と8段階の視野サイズ選択により、幅広い臨床領域に対応します。 また、さまざまな角度からのアクセスを可能にし、頭部、腹部、心臓領域から末梢領域に至るまで、優れた画像処理技術により、明瞭な描出をサポートします。
特長
- 多様化する臨床ニーズに対応
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多様化する臨床ニーズに対応
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
多様化する臨床ニーズに対応
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
高度化・多様化する臨床ニーズに対応するため、柔軟性の高いClinical Suiteを提供しています。 統合された技術とサービスにより、冠動脈、末梢血管、脳血管など幅広いインターベンションをサポートします。 また、ハイブリッド手術室ソリューションにも対応し、開胸手術と低侵襲治療を組み合わせた高度な医療環境の構築を支援します。
- シームレスなユーザーインターフェイスによる意思決定支援
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シームレスなユーザーインターフェイスによる意思決定支援
テーブルサイドのタッチスクリーンおよびFlexVision Proから、IntraSight（生理学・画像処理プラットフォーム）をはじめとする各種インターベンションツールなどの互換アプリケーションを操作できます。
清潔野内での処置中でも必要な情報へ迅速にアクセスでき、評価や判断を効率的に行うことをサポートします。
シームレスなユーザーインターフェイスによる意思決定支援
テーブルサイドのタッチスクリーンおよびFlexVision Proから、IntraSight（生理学・画像処理プラットフォーム）をはじめとする各種インターベンションツールなどの互換アプリケーションを操作できます。
清潔野内での処置中でも必要な情報へ迅速にアクセスでき、評価や判断を効率的に行うことをサポートします。
シームレスなユーザーインターフェイスによる意思決定支援
テーブルサイドのタッチスクリーンおよびFlexVision Proから、IntraSight（生理学・画像処理プラットフォーム）をはじめとする各種インターベンションツールなどの互換アプリケーションを操作できます。
清潔野内での処置中でも必要な情報へ迅速にアクセスでき、評価や判断を効率的に行うことをサポートします。
- 血管の視認性を向上を支援
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血管の視認性を向上を支援
次世代の20インチディテクタを搭載したAzurion 7は、広い視野を確保しながら高精細な画像を提供します。
20インチの広い視野により、さまざまな領域をカバーするとともに、多彩な角度からのアクセスをサポートします。
さらにフィリップス独自の画像処理技術により、治療に必要な詳細な情報の把握を支援します。
血管の視認性を向上を支援
次世代の20インチディテクタを搭載したAzurion 7は、広い視野を確保しながら高精細な画像を提供します。
20インチの広い視野により、さまざまな領域をカバーするとともに、多彩な角度からのアクセスをサポートします。
さらにフィリップス独自の画像処理技術により、治療に必要な詳細な情報の把握を支援します。
次世代の20インチディテクタを搭載したAzurion 7は、広い視野を確保しながら高精細な画像を提供します。
20インチの広い視野により、さまざまな領域をカバーするとともに、多彩な角度からのアクセスをサポートします。
さらにフィリップス独自の画像処理技術により、治療に必要な詳細な情報の把握を支援します。
- 時間を有効活用
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時間を有効活用
Azurionは、検査や治療の流れをスムーズにする設計です。操作室と検査室でチームメンバーが同時に作業できるため、互いの作業を妨げることがありません。 透視・撮影中でも、操作室で過去画像の確認や次の検査準備、別患者のレポート作成などを並行して進めることができ、カテーテル室全体の効率向上に貢献します。
時間を有効活用
Azurionは、検査や治療の流れをスムーズにする設計です。操作室と検査室でチームメンバーが同時に作業できるため、互いの作業を妨げることがありません。 透視・撮影中でも、操作室で過去画像の確認や次の検査準備、別患者のレポート作成などを並行して進めることができ、カテーテル室全体の効率向上に貢献します。
Azurionは、検査や治療の流れをスムーズにする設計です。操作室と検査室でチームメンバーが同時に作業できるため、互いの作業を妨げることがありません。 透視・撮影中でも、操作室で過去画像の確認や次の検査準備、別患者のレポート作成などを並行して進めることができ、カテーテル室全体の効率向上に貢献します。
- 設定と操作の標準化
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設定と操作の標準化
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。 予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。 これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
設定と操作の標準化
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。 予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。 これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
ProcedureCardsにより、ルーチン検査から複合手技まで装置設定を容易に標準化できます。 予定された検査のRIS／HIS／CISコードに基づき、最適な設定を自動で呼び出します。 これにより、検査の標準化とワークフローの効率化に貢献します。
- ワークフローの効率化を支援（FlexSpot）
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ワークフローの効率化を支援（FlexSpot）
FlexSpotにより、操作室から複数のアプリケーションを統合的に操作できます。
27インチのワイドモニターを備えた統合ワークステーションにより、外部機器や画面レイアウトの管理を効率的に行うことをサポートします。
ワークフローの効率化を支援（FlexSpot）
FlexSpotにより、操作室から複数のアプリケーションを統合的に操作できます。
27インチのワイドモニターを備えた統合ワークステーションにより、外部機器や画面レイアウトの管理を効率的に行うことをサポートします。
FlexSpotにより、操作室から複数のアプリケーションを統合的に操作できます。
27インチのワイドモニターを備えた統合ワークステーションにより、外部機器や画面レイアウトの管理を効率的に行うことをサポートします。
- 効果的な線量管理
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効果的な線量管理
フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、様々な体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
効果的な線量管理
フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、様々な体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
フィリップスのX線画像処理技術により、幅広い臨床手技において高画質を維持しながら、様々な体格の患者様に対して超低線量レベルでの撮影を実現します。本技術はDoseWiseソリューション群の一部として、患者ケアの向上、スタッフの安全性確保、コンプライアンス遵守を支援します。
- ラボパフォーマンスの向上に貢献
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ラボパフォーマンスの向上に貢献
St. Antonius Hospitalで実施された導入研究において、Azurion導入後、処置時間が平均17％短縮されたことが報告されています。
これに伴い、1日あたりの治療患者数の増加が示されています［1］。
ラボパフォーマンスの向上に貢献
St. Antonius Hospitalで実施された導入研究において、Azurion導入後、処置時間が平均17％短縮されたことが報告されています。
これに伴い、1日あたりの治療患者数の増加が示されています［1］。
St. Antonius Hospitalで実施された導入研究において、Azurion導入後、処置時間が平均17％短縮されたことが報告されています。
これに伴い、1日あたりの治療患者数の増加が示されています［1］。
- 2D画像マーキング機能
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2D画像マーキング機能
タッチスクリーンのマーカーツールを使用し、2D画像上の関心領域にマーキングを行うことができます。 マーキングは、透視画像および参照画像上に表示され、ズームやパン操作にも追従します。 分岐部や側枝などの構造確認をサポートします。
タッチスクリーンのマーカーツールを使用し、2D画像上の関心領域にマーキングを行うことができます。 マーキングは、透視画像および参照画像上に表示され、ズームやパン操作にも追従します。 分岐部や側枝などの構造確認をサポートします。
タッチスクリーンのマーカーツールを使用し、2D画像上の関心領域にマーキングを行うことができます。 マーキングは、透視画像および参照画像上に表示され、ズームやパン操作にも追従します。 分岐部や側枝などの構造確認をサポートします。
- 多様化する臨床ニーズに対応
- シームレスなユーザーインターフェイスによる意思決定支援
- 血管の視認性を向上を支援
- 時間を有効活用
- 1. 本結果は当該施設で得られたもので、その他の施設で同じ結果が得られるとは限りません。
- 販売名：血管造影X 線診断装置 Azurion
- 医療機器認証番号：228ACBZX00012000
- 管理医療機器／設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
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