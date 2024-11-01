ドリームステーション BiPAP autoSV
不安定な呼吸状態に合わせた治療を提供
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ドリームステーション BiPAP autoSVは、病態により日々・時間ごろに変わる不安定な呼吸パターンに対応し、適切な換気を提供します。オートEPAPとオートPSの２つのオート機能で適切な圧力を提供します。また、呼気終末が自然な呼吸になるように滑らかに呼気へ移行し、呼気のときにはリリーフ機能が働き呼気圧を低下させます。呼吸に合わせて滑らかに切り替わることにより快適性を高めます。
特長
- オートプレッシャーサポート
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オートプレッシャーサポート
当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
オートプレッシャーサポート
当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
- オートバックアップ
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オートバックアップ
当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。
オートバックアップ
当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。
当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。
- オートEPAP
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オートEPAP
閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
オートEPAP
閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
- パワフルで患者にフォーカス
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パワフルで患者にフォーカスした設計
何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
パワフルで患者にフォーカスした設計
何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
- 長期使用をサポート
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長期使用をサポート
ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
長期使用をサポート
ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
- 効率性を生み出す設計
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効率性を生み出す設計
ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
効率性を生み出す設計
ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
- オートプレッシャーサポート
- オートバックアップ
- オートEPAP
- パワフルで患者にフォーカス
仕様
- 一般
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一般
|Pressure range
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|Flex pressure relief
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|Ramp time
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|Starting ramp pressure
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|Humidification
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|Data storage capacity (minimum)
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|Filters
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|Altitude compensation
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|Device controls
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|Warranty
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- 寸法 / 重量
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寸法 / 重量
|Dimensions
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|Weight
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- 電源仕様
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電源仕様
|Voltage
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|Frequency
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|Amperage
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- 一般
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一般
|Pressure range
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|Flex pressure relief
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- 寸法 / 重量
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寸法 / 重量
|Dimensions
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|Weight
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- *Lee-Chiong, T.、他、『Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing（睡眠呼吸障害の治療に使用するBiPAP autoSVに関する臨床更新情報）』、当社ホワイトペーパー、2015年9月
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