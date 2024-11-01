ドリームステーション BiPAP autoSV 不安定な呼吸状態に合わせた治療を提供

ドリームステーション BiPAP autoSVは、病態により日々・時間ごろに変わる不安定な呼吸パターンに対応し、適切な換気を提供します。オートEPAPとオートPSの２つのオート機能で適切な圧力を提供します。また、呼気終末が自然な呼吸になるように滑らかに呼気へ移行し、呼気のときにはリリーフ機能が働き呼気圧を低下させます。呼吸に合わせて滑らかに切り替わることにより快適性を高めます。