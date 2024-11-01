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ドリームステーション BiPAP autoSV

不安定な呼吸状態に合わせた治療を提供

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、病態により日々・時間ごろに変わる不安定な呼吸パターンに対応し、適切な換気を提供します。オートEPAPとオートPSの２つのオート機能で適切な圧力を提供します。また、呼気終末が自然な呼吸になるように滑らかに呼気へ移行し、呼気のときにはリリーフ機能が働き呼気圧を低下させます。呼吸に合わせて滑らかに切り替わることにより快適性を高めます。

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特長
オートプレッシャーサポート
オートプレッシャーサポート

オートプレッシャーサポート

当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。

オートプレッシャーサポート

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当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。

オートプレッシャーサポート

当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
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オートプレッシャーサポート
オートプレッシャーサポート

オートプレッシャーサポート

当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
オートバックアップ
オートバックアップ

オートバックアップ

当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。

オートバックアップ

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当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。

オートバックアップ

当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。
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オートバックアップ
オートバックアップ

オートバックアップ

当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。
オートEPAP
オートEPAP

オートEPAP

閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。

オートEPAP

オートEPAP
閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。

オートEPAP

閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
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オートEPAP
オートEPAP

オートEPAP

閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
パワフルで患者にフォーカス
パワフルで患者にフォーカスした設計

パワフルで患者にフォーカスした設計

何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。

パワフルで患者にフォーカスした設計

パワフルで患者にフォーカスした設計
何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。

パワフルで患者にフォーカスした設計

何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
詳細情報
パワフルで患者にフォーカス
パワフルで患者にフォーカスした設計

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何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
長期使用をサポート
長期使用をサポート

長期使用をサポート

ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。

長期使用をサポート

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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。

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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
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長期使用をサポート
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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
効率性を生み出す設計
効率性を生み出す設計

効率性を生み出す設計

ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。

効率性を生み出す設計

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。

効率性を生み出す設計

ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
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効率性を生み出す設計
効率性を生み出す設計

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
  • オートプレッシャーサポート
  • オートバックアップ
  • オートEPAP
  • パワフルで患者にフォーカス
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オートプレッシャーサポート
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当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。

オートプレッシャーサポート

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当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。

オートプレッシャーサポート

当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
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オートプレッシャーサポート
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当社の臨床学的に実証されたサーボ喚起アルゴリズムは、適切にプレッシャーサポートを調整することで呼吸を安定させ、機械的介入を最小限に抑えます。
オートバックアップ
オートバックアップ

オートバックアップ

当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。

オートバックアップ

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当社のBiPAP autoSVの自動バックアップ換気数設定により、自発呼吸を促しつつ呼吸を補助できます。

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オートバックアップ

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オートEPAP
オートEPAP

オートEPAP

閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。

オートEPAP

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閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。

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閉塞性イベントの反応し、治療に適した最小の圧力をプロアクティブに見つけ出します。
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パワフルで患者にフォーカス
パワフルで患者にフォーカスした設計

パワフルで患者にフォーカスした設計

何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。

パワフルで患者にフォーカスした設計

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何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。

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何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
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パワフルで患者にフォーカス
パワフルで患者にフォーカスした設計

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何百人もの患者からのフィードバックを基に使いやすさを考慮して設計されたドリームステーション BiPAP autoSVは、前面に表示されるカラースクリーン、滑らかで目立たないデザインといったスマートな特長を備えています。
長期使用をサポート
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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。

長期使用をサポート

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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。

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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
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ドリームステーション BiPAP autoSVには、毎日の治療状況のフィードバック機能やドリームマッパー患者セルフマネジメントシステムなどが搭載されており、睡眠時無呼吸症候群の患者が治療を開始して長期間モチベーションを維持できるよう支援します。
効率性を生み出す設計
効率性を生み出す設計

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。

効率性を生み出す設計

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。
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効率性を生み出す設計
効率性を生み出す設計

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ドリームステーション BiPAP autoSVは、パフォーマンスチェックなどのリモートトラブルシューティングツールや、Wi-Fi、Bluetooth®、携帯ネットワークなどの接続オプションを備えているため、患者は費用のかかる往診を減らし、時間も節約できます。

仕様

一般
一般
Pressure range
  • 4～30 H2O
Flex pressure relief
  • 0～3
Ramp time
  • 0～45分（5分間刻み）
Starting ramp pressure
  • 4 cm H2O～EPAPまたはEPAP MIN
Humidification
  • 加温加湿器：固定、適応
Data storage capacity (minimum)
  • SDカード：6か月、内蔵：3か月
Filters
  • リユーザブル花粉フィルタ、ディスポーザブル極微細フィルタ
Altitude compensation
  • 自動
Device controls
  • LCD、制御ダイヤル / プッシュボタン
Warranty
  • 1年
寸法 / 重量
寸法 / 重量
Dimensions
  • 15.7×19.3×8.4 cm（加湿器を除く）、29.7×19.3×8.4 cm（加湿器を含む）
Weight
  • 1.28 kg（加湿器を除く）、1.98 kg（加湿器を含む）、電源部分を含む
電源仕様
電源仕様
Voltage
  • 100～240 VAC
Frequency
  • 50/60 Hz
Amperage
  • 2.0～1.0 A
一般
一般
Pressure range
  • 4～30 H2O
Flex pressure relief
  • 0～3
寸法 / 重量
寸法 / 重量
Dimensions
  • 15.7×19.3×8.4 cm（加湿器を除く）、29.7×19.3×8.4 cm（加湿器を含む）
Weight
  • 1.28 kg（加湿器を除く）、1.98 kg（加湿器を含む）、電源部分を含む
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一般
一般
Pressure range
  • 4～30 H2O
Flex pressure relief
  • 0～3
Ramp time
  • 0～45分（5分間刻み）
Starting ramp pressure
  • 4 cm H2O～EPAPまたはEPAP MIN
Humidification
  • 加温加湿器：固定、適応
Data storage capacity (minimum)
  • SDカード：6か月、内蔵：3か月
Filters
  • リユーザブル花粉フィルタ、ディスポーザブル極微細フィルタ
Altitude compensation
  • 自動
Device controls
  • LCD、制御ダイヤル / プッシュボタン
Warranty
  • 1年
寸法 / 重量
寸法 / 重量
Dimensions
  • 15.7×19.3×8.4 cm（加湿器を除く）、29.7×19.3×8.4 cm（加湿器を含む）
Weight
  • 1.28 kg（加湿器を除く）、1.98 kg（加湿器を含む）、電源部分を含む
電源仕様
電源仕様
Voltage
  • 100～240 VAC
Frequency
  • 50/60 Hz
Amperage
  • 2.0～1.0 A
  • *Lee-Chiong, T.、他、『Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing（睡眠呼吸障害の治療に使用するBiPAP autoSVに関する臨床更新情報）』、当社ホワイトペーパー、2015年9月
  • Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

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