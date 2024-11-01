幅広く使用できる汎用性の高いモニタの選択

プロトコルの最適化により最大でSARが4W/kg、 B1rmsが7.2μTの場合でも、患者のモニタリングを可能にしました。また、モニタを配置する際に生じる患者とマグネットに関する制約を減らしたことで快適な作業環境が実現されます。これらの柔軟性が、患者ケアおよびワークフローの向上に貢献します。