MRI生体情報モニタリング

カスタマーストーリー



2013 年の小児科学会・小児放射線学会、小児麻酔学会、3学会共同提言により、SpO2 モニタリングは必須、CO2 測定は推奨となり、また、2020年2月の改訂により、MRI 対応型モニタの導入ニーズがますます高くなってきている。



「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」に記載されている必要なモニタリング項目の測定を可能にしたMR200の使用経験や有用性について、以下3施設のお客様の声をお届けします。