MRI生体情報モニタリング

|
ディスプレイ
|
12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD
|
15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
タッチスクリーン
|
MR対応
|
1,500 G
4 W/kg SAR
3T
|
5,000 G
7.2 uT B1 rms
4W/Kg SAR
3T
|
パラメータ
|
ワイヤレスECG
ワイヤレスSpO2
NIBP
CO2
|
ワイヤレスECG
ワイヤレスSpO2
NIBP
CO2
IBP
体温
ガス
|
主なパラメータ
|
ワイヤレスECG 2.0
|
ワイヤレスECG 3.0
最小肺胞内濃度値
|
ディスプレイ
|
19インチ（48.3 cm）カラーLCDワイドスクリーン
タッチスクリーン
|
特殊機能
|
Expressionとの無線通信
MRI生体情報モニタリングシステム
|
オプション構成品
|
ストリップチャートプリンタ
ワイヤレスバーコードスキャナ
ワイヤレスキーボードとマウス
Control Room Flexアンテナ
デスクスタンド
ウォールアーム（ストリップチャートプリンタ用オプション延長アーム付き）
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ディスプレイ
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12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD
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MR対応
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1,500 G
4 W/kg SAR
3T
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パラメータ
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ワイヤレスECG
ワイヤレスSpO2
NIBP
CO2
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主なパラメータ
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ワイヤレスECG 2.0
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ディスプレイ
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15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
タッチスクリーン
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MR対応
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5,000 G
7.2 uT B1 rms
4W/Kg SAR
3T
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パラメータ
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ワイヤレスECG
ワイヤレスSpO2
NIBP
CO2
IBP
体温
ガス
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主なパラメータ
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ワイヤレスECG 3.0
最小肺胞内濃度値
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ディスプレイ
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19インチ（48.3 cm）カラーLCDワイドスクリーン
タッチスクリーン
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特殊機能
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Expressionとの無線通信
MRI生体情報モニタリングシステム
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オプション構成品
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ストリップチャートプリンタ
ワイヤレスバーコードスキャナ
ワイヤレスキーボードとマウス
Control Room Flexアンテナ
デスクスタンド
ウォールアーム（ストリップチャートプリンタ用オプション延長アーム付き）