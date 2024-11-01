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MRI対応生体情報モニタリング

MRI対応生体情報モニタリング

安全性の高い患者モニタリング、MRI検査を目指して

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    MRI生体情報モニタリング

     

    Expression MRI対応生体情報モニタは、核磁気共鳴（MR）環境専用に設計されています。MR生体情報モニタリングの一般的な問題に対応する機能をサポートしているため、ベッドサイドモニタリングに求められる柔軟性と性能を備えています。


    MR対応生体情報モニタリングシステムの詳細をご覧ください。

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    カスタマーストーリー


    2013 年の小児科学会・小児放射線学会、小児麻酔学会、3学会共同提言により、SpO2 モニタリングは必須、CO2 測定は推奨となり、また、2020年2月の改訂により、MRI 対応型モニタの導入ニーズがますます高くなってきている。

    「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」に記載されている必要なモニタリング項目の測定を可能にしたMR200の使用経験や有用性について、以下3施設のお客様の声をお届けします。

    ユーザーレポート 榊原記念病院

    公益財団法人　日本心臓血圧研究振興会附属　榊原記念病院

     (683.0KB) 
    ユーザーレポート 広島大学病院

    広島大学病院

     (4.62MB) 
    ユーザーレポート 熊本大学病院

    熊本大学医学部附属病院

     (1.12MB) 
    25年以上にわたるMR生体情報モニタリングでの卓越した実績 image

    Expression MR

    Expression MR200

    Expression MR200

    製品の詳細
    Expression MR400

    Expression MR400

    製品の詳細

    ディスプレイ

    12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD

    15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
    タッチスクリーン

    MR対応

    1,500 G
    4 W/kg SAR
    3T

    5,000 G
    7.2 uT B1 rms
    4W/Kg SAR
    3T

    パラメータ

    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2

    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    IBP
    体温
    ガス

    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 2.0
    ベッドサイドタイプパラメータ
    高機能アラーム

    • ガウス検出

    ワイヤレスECG 3.0
    ベッドサイド - SINC - パラメータ
    アラームフラグ
    高機能アラーム

    • 技術的 / 臨床的多優先度
    • 高度の徐脈
    • 高度の頻脈
    • 無呼吸
    • ガウス検出
    最小肺胞内濃度値

    MR Patient Care Portal 5000

    Expression IP5

    MR Patient Care Portal 5000

    製品の詳細

    ディスプレイ

    18.5インチ投影型静電容量タッチパネル

    特殊機能

    MR生体情報モニタリングシステムとの無線通信
    臨床での使いやすさと効率を実現する症例管理
    HL7およびRS232シリアルデータ出力を使用した電子患者記録管理

    オプション構成品

    ストリップチャートプリンタ
    ワイヤレスキーボードとマウス
    Control Room Flexアンテナ
    ウォールアームおよびストリップチャートプリンタ用オプションアーム

    expression mr200

    Expression MR200

    製品の詳細

    ディスプレイ

    12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD

    MR対応

    1,500 G
    4 W/kg SAR
    3T

    パラメータ

    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2

    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 2.0
    ベッドサイドタイプパラメータ
    高機能アラーム

    • ガウス検出
    expression mr432

    Expression MR400

    製品の詳細

    ディスプレイ

    15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
    タッチスクリーン

    MR対応

    5,000 G
    7.2 uT B1 rms
    4W/Kg SAR
    3T

    パラメータ

    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    IBP
    体温
    ガス

    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 3.0
    ベッドサイド - SINC - パラメータ
    アラームフラグ
    高機能アラーム

    • 技術的 / 臨床的多優先度
    • 高度の徐脈
    • 高度の頻脈
    • 無呼吸
    • ガウス検出
    最小肺胞内濃度値

    Information Portal / 操作室ディスプレイ

    expression ip5 patient monitoring device

    Expression IP5

    製品の詳細

    ディスプレイ

    19インチ（48.3 cm）カラーLCDワイドスクリーン

    タッチスクリーン

    特殊機能

    Expressionとの無線通信

    MRI生体情報モニタリングシステム
    臨床での使いやすさと効率を実現する症例管理
    HL7 / RS232データ出力
    Philips IntelliBridge Enterpriseの接続

    オプション構成品

    ストリップチャートプリンタ
    ワイヤレスバーコードスキャナ
    ワイヤレスキーボードとマウス
    Control Room Flexアンテナ
    デスクスタンド
    ウォールアーム（ストリップチャートプリンタ用オプション延長アーム付き）

    MRモニタリングのアクセサリ

    MRモニタリングのアクセサリ image

    Expression MR
    アクセサリ

     

    • ASTM InternationalおよびIEC（International Electrotechnical Commission）規格に適合する設計、認証済み
    • 要件の厳しい磁場環境に耐える設計
    • MRシステムが生成する過度の熱による患者の熱傷リスクを低減する患者アプリケーション向け

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