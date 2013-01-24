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MRI対応生体情報モニタリング
少ない制約、比類のない性能

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    MRI生体情報モニタリング


    Expression MRI対応生体情報モニタは、核磁気共鳴（MR）環境専用に設計されています。MR生体情報モニタリングの一般的な問題に対応する機能をサポートしているため、ベッドサイドモニタリング製品に匹敵する柔軟性と性能を備えています。

    MR対応生体情報モニタリングシステムの詳細をご覧ください。
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    どういう意味ですか？
    Final CEE consent
    25年以上にわたるMR生体情報モニタリングでの卓越した実績

    Expression MR

    Expression MR200
    Expression MR200
    製品の詳細
    Expression MR400
    Expression MR400
    製品の詳細
    ディスプレイ
    12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD
    15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
    タッチスクリーン
    MR対応
    1,500 G
    4 W/kg SAR
    3T
    5,000 G
    7.2 uT B1 rms
    4W/Kg SAR
    3T
    パラメータ
    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    IBP
    体温
    ガス
    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 2.0
    ベッドサイドタイプパラメータ
    高機能アラーム

    • ガウス検出

    ワイヤレスECG 3.0
    ベッドサイド - SINC - パラメータ
    アラームフラグ
    高機能アラーム

    • 技術的 / 臨床的多優先度
    • 高度の徐脈
    • 高度の頻脈
    • 無呼吸
    • ガウス検出
    最小肺胞内濃度値

    Information Portal / 操作室ディスプレイ

    Expression IP5
    Expression IP5
    製品の詳細
    ディスプレイ

    19インチ（48.3 cm）カラーLCDワイドスクリーン

    タッチスクリーン
    特殊機能

    Expressionとの無線通信

    MRI生体情報モニタリングシステム
    臨床での使いやすさと効率を実現する症例管理
    HL7 / RS232データ出力
    Philips IntelliBridge Enterpriseの接続
    オプション構成品
    ストリップチャートプリンタ
    ワイヤレスバーコードスキャナ
    ワイヤレスキーボードとマウス
    Control Room Flexアンテナ
    デスクスタンド
    ウォールアーム（ストリップチャートプリンタ用オプション延長アーム付き）
    expression mr200
    Expression MR200
    製品の詳細
    ディスプレイ
    12.1インチ（30.7 cm）一体型カラーLCD
    MR対応
    1,500 G
    4 W/kg SAR
    3T
    パラメータ
    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 2.0
    ベッドサイドタイプパラメータ
    高機能アラーム

    • ガウス検出
    expression mr432
    Expression MR400
    製品の詳細
    ディスプレイ
    15インチ（39 cm）一体型LEDワイドスクリーン
    タッチスクリーン
    MR対応
    5,000 G
    7.2 uT B1 rms
    4W/Kg SAR
    3T
    パラメータ
    ワイヤレスECG
    ワイヤレスSpO2
    NIBP
    CO2
    IBP
    体温
    ガス
    主なパラメータ

    ワイヤレスECG 3.0
    ベッドサイド - SINC - パラメータ
    アラームフラグ
    高機能アラーム

    • 技術的 / 臨床的多優先度
    • 高度の徐脈
    • 高度の頻脈
    • 無呼吸
    • ガウス検出
    最小肺胞内濃度値

    Information Portal / 操作室ディスプレイ

    expression ip5 patient monitoring device
    Expression IP5
    製品の詳細
    ディスプレイ

    19インチ（48.3 cm）カラーLCDワイドスクリーン

    タッチスクリーン
    特殊機能

    Expressionとの無線通信

    MRI生体情報モニタリングシステム
    臨床での使いやすさと効率を実現する症例管理
    HL7 / RS232データ出力
    Philips IntelliBridge Enterpriseの接続
    オプション構成品
    ストリップチャートプリンタ
    ワイヤレスバーコードスキャナ
    ワイヤレスキーボードとマウス
    Control Room Flexアンテナ
    デスクスタンド
    ウォールアーム（ストリップチャートプリンタ用オプション延長アーム付き）

    MRモニタリングのアクセサリ

    MRモニタリングのアクセサリ

    Expression MR
    アクセサリ

     

    • ASTM InternationalおよびIEC（International Electrotechnical Commission）規格に適合する設計、認証済み
    • 要件の厳しい磁場環境に耐える設計
    • MRシステムが生成する過度の熱による患者の熱傷リスクを低減する患者アプリケーション向け
    もっと詳しく

    これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

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