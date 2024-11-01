MR Patient Care Portal 5000

わたしたちは、共に前進してゆきます

今日のヘルスケアモデルで激しく変化するダイナミクスにより、MR Patient Careのパートナーを知ることが、時代を先取するにはこれまで以上に重要になっています。当社は、30年以上にわたり、患者のより良いケアを提供するために、最初のMR生体情報モニタの開発から、部門間でのMR患者管理の改善まで尽力してきました。