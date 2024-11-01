MR Patient Care Portal 5000
MRI 対応生体情報モニタ
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MRI検査の患者ケアに関する特有の課題に対応するように設計されたMR Patient Care Portal 5000は、リモートモニタリング、患者管理、製品とITセキュリティ、およびHISへの接続を提供します。また、MR Patient Care Portal 5000では、FirstSightも導入されています。FirstSightは、高度な視覚認識の原則と意思決定ツールをフィリップスのMR Patient Careのユーザーインターフェースに統合し、使い慣れた操作性、明確性、およびインテリジェンスを提供する設計コンセプトです。
特長
- 最初から安心感
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最初から安心感
医療におけるデータ漏えいの3分の1は、病院で発生します。この問題は当社にお任せください。MR Patient Care Portal 5000は、世界中の病院がITエコシステム全体のリスクを軽減できるように、同じサイバーセキュリティの専門知識と経験で設計されています。Expressionは、電子カルテ / 部門システムと容易に接続できる点で評判が高いだけでなく、アクセス制御、プライバシーの確保、コンプライアンスの立証の各機能の強化も実感できます。
最初から安心感
医療におけるデータ漏えいの3分の1は、病院で発生します。この問題は当社にお任せください。MR Patient Care Portal 5000は、世界中の病院がITエコシステム全体のリスクを軽減できるように、同じサイバーセキュリティの専門知識と経験で設計されています。Expressionは、電子カルテ / 部門システムと容易に接続できる点で評判が高いだけでなく、アクセス制御、プライバシーの確保、コンプライアンスの立証の各機能の強化も実感できます。
医療におけるデータ漏えいの3分の1は、病院で発生します。この問題は当社にお任せください。MR Patient Care Portal 5000は、世界中の病院がITエコシステム全体のリスクを軽減できるように、同じサイバーセキュリティの専門知識と経験で設計されています。Expressionは、電子カルテ / 部門システムと容易に接続できる点で評判が高いだけでなく、アクセス制御、プライバシーの確保、コンプライアンスの立証の各機能の強化も実感できます。
- 時流に左右されず目的に合致
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時流に左右されず目的に合致
臨床およびデータフロー要件の進化に合わせて、MR Patient Care Portal 5000のハードウェアとソフトウェアを簡単かつコスト効率よくアップグレードできる、新しいモジュール設計を活用することで、どのような方法にも対応できます。
時流に左右されず目的に合致
臨床およびデータフロー要件の進化に合わせて、MR Patient Care Portal 5000のハードウェアとソフトウェアを簡単かつコスト効率よくアップグレードできる、新しいモジュール設計を活用することで、どのような方法にも対応できます。
臨床およびデータフロー要件の進化に合わせて、MR Patient Care Portal 5000のハードウェアとソフトウェアを簡単かつコスト効率よくアップグレードできる、新しいモジュール設計を活用することで、どのような方法にも対応できます。
- 百聞は一見に如かず
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百聞は一見に如かず
FirstSightを搭載したMR Patient Care Portal 5000は、最新スマートデバイスの外観と操作性を備え、高度な視覚認識の原理と意思決定ツールを当社のMR Patient Careユーザーインタフェースに統合することで、MR検査棟に使い慣れた操作性をもたらします。FirstSightインテリジェンスは、ケアのエピソードで最も関連性の高いコンテンツを強調するうえで役立ち、情報に基づいて確信を持って臨床的判断を下すことができます。
百聞は一見に如かず
FirstSightを搭載したMR Patient Care Portal 5000は、最新スマートデバイスの外観と操作性を備え、高度な視覚認識の原理と意思決定ツールを当社のMR Patient Careユーザーインタフェースに統合することで、MR検査棟に使い慣れた操作性をもたらします。FirstSightインテリジェンスは、ケアのエピソードで最も関連性の高いコンテンツを強調するうえで役立ち、情報に基づいて確信を持って臨床的判断を下すことができます。
FirstSightを搭載したMR Patient Care Portal 5000は、最新スマートデバイスの外観と操作性を備え、高度な視覚認識の原理と意思決定ツールを当社のMR Patient Careユーザーインタフェースに統合することで、MR検査棟に使い慣れた操作性をもたらします。FirstSightインテリジェンスは、ケアのエピソードで最も関連性の高いコンテンツを強調するうえで役立ち、情報に基づいて確信を持って臨床的判断を下すことができます。
- わたしたちは、共に前進してゆきます
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わたしたちは、共に前進してゆきます
今日のヘルスケアモデルで激しく変化するダイナミクスにより、MR Patient Careのパートナーを知ることが、時代を先取するにはこれまで以上に重要になっています。当社は、30年以上にわたり、患者のより良いケアを提供するために、最初のMR生体情報モニタの開発から、部門間でのMR患者管理の改善まで尽力してきました。
今日のヘルスケアモデルで激しく変化するダイナミクスにより、MR Patient Careのパートナーを知ることが、時代を先取するにはこれまで以上に重要になっています。当社は、30年以上にわたり、患者のより良いケアを提供するために、最初のMR生体情報モニタの開発から、部門間でのMR患者管理の改善まで尽力してきました。
今日のヘルスケアモデルで激しく変化するダイナミクスにより、MR Patient Careのパートナーを知ることが、時代を先取するにはこれまで以上に重要になっています。当社は、30年以上にわたり、患者のより良いケアを提供するために、最初のMR生体情報モニタの開発から、部門間でのMR患者管理の改善まで尽力してきました。
- 最初から安心感
- 時流に左右されず目的に合致
- 百聞は一見に如かず
- わたしたちは、共に前進してゆきます
仕様
- 製品仕様
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製品仕様
|ディスプレイ
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|特殊機能
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|オプション構成品
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- 測定単位
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- 製品仕様
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製品仕様
|ディスポーザブルまたはリユーザブル
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- 製品仕様
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製品仕様
|ディスプレイ
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|特殊機能
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- 測定単位
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- 1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
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