FlexVision XL
柔軟なモニターセッティング
スペックが近い製品を検索
FlexVision XLは高度なビューイングコンセプトを持っており、テーブルサイドから表示信号すべてを柔軟にコントロールできます。高精細な大型LCD画面では、手技、目的に合わせて、さまざまなレイアウトでマルチ画面で高精細画像を表示できます。
特長
- 必要な信号が表示可能 || 1
-
必要な信号が表示可能
58インチのFlexVision XLは、フルカラーで適合性の高いLCDディスプレイです。最大、同時に8つのビデオソース（フィリップスと周辺機器）を必要なサイズで表示できます。それぞれの画像は手技に合わせて自在に画面表示可能です。最大16のビデオソースから選択表示可能です。
必要な信号が表示可能
58インチのFlexVision XLは、フルカラーで適合性の高いLCDディスプレイです。最大、同時に8つのビデオソース（フィリップスと周辺機器）を必要なサイズで表示できます。それぞれの画像は手技に合わせて自在に画面表示可能です。最大16のビデオソースから選択表示可能です。
58インチのFlexVision XLは、フルカラーで適合性の高いLCDディスプレイです。最大、同時に8つのビデオソース（フィリップスと周辺機器）を必要なサイズで表示できます。それぞれの画像は手技に合わせて自在に画面表示可能です。最大16のビデオソースから選択表示可能です。
- 細部を確認 || 1
-
細部を確認
SuperZoomとXperHDを使用すると、複雑な解剖学的構造を非常に詳細に視覚化できます。SuperZoomは画質の劣化なしに、画像を32％～420％までスケールします。XperHDの高精細表示では、フルサイズで鮮明な臨床画像が得られます。遠位部や蛇行した血管構造、病変形態などが、すべてのチームメンバーに明確になります。
細部を確認
SuperZoomとXperHDを使用すると、複雑な解剖学的構造を非常に詳細に視覚化できます。SuperZoomは画質の劣化なしに、画像を32％～420％までスケールします。XperHDの高精細表示では、フルサイズで鮮明な臨床画像が得られます。遠位部や蛇行した血管構造、病変形態などが、すべてのチームメンバーに明確になります。
SuperZoomとXperHDを使用すると、複雑な解剖学的構造を非常に詳細に視覚化できます。SuperZoomは画質の劣化なしに、画像を32％～420％までスケールします。XperHDの高精細表示では、フルサイズで鮮明な臨床画像が得られます。遠位部や蛇行した血管構造、病変形態などが、すべてのチームメンバーに明確になります。
- 快適さとコントロールを手にする || 1
-
快適さとコントロールを手にする
テーブルサイドから必要な情報を、最適なサイズで必要なときに、タッチスクリーンモジュールにワンタッチで呼び出すことができます。重要な画像はすべて、要求後すぐ、優先的に見やすい場所に表示されます。
快適さとコントロールを手にする
テーブルサイドから必要な情報を、最適なサイズで必要なときに、タッチスクリーンモジュールにワンタッチで呼び出すことができます。重要な画像はすべて、要求後すぐ、優先的に見やすい場所に表示されます。
テーブルサイドから必要な情報を、最適なサイズで必要なときに、タッチスクリーンモジュールにワンタッチで呼び出すことができます。重要な画像はすべて、要求後すぐ、優先的に見やすい場所に表示されます。
- 表示レイアウトのカスタマイズ || 1
-
表示レイアウトのカスタマイズ
さまざまな処置に合った24種類のプリセット画面レイアウトを選択できます。あるいは、個人的な好みに合った独自のレイアウトを処置ごとに作成できます。表示するソース、位置、およびサイズを選択し、ワンクリックでレイアウトを呼び出すことができます。
表示レイアウトのカスタマイズ
さまざまな処置に合った24種類のプリセット画面レイアウトを選択できます。あるいは、個人的な好みに合った独自のレイアウトを処置ごとに作成できます。表示するソース、位置、およびサイズを選択し、ワンクリックでレイアウトを呼び出すことができます。
さまざまな処置に合った24種類のプリセット画面レイアウトを選択できます。あるいは、個人的な好みに合った独自のレイアウトを処置ごとに作成できます。表示するソース、位置、およびサイズを選択し、ワンクリックでレイアウトを呼び出すことができます。
- 必要な信号が表示可能 || 1
- 細部を確認 || 1
- 快適さとコントロールを手にする || 1
- 表示レイアウトのカスタマイズ || 1
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。