細部を確認

SuperZoomとXperHDを使用すると、複雑な解剖学的構造を非常に詳細に視覚化できます。SuperZoomは画質の劣化なしに、画像を32％～420％までスケールします。XperHDの高精細表示では、フルサイズで鮮明な臨床画像が得られます。遠位部や蛇行した血管構造、病変形態などが、すべてのチームメンバーに明確になります。