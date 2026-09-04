フィリップスシェーバーでうまく剃れない

クリーニングが必要なために、シェーバーの性能が低下している可能性があります。剃りカスや汚れが内部に詰まると、シェービングヘッドが正常に動作しなくなる場合があります。



この問題を解決するには、シェーバーを適切にお手入れしてください。シェービングヘッドを取り外して、シェーバー内部もクリーニングしてください。お手入れ方法について詳しくは、取扱説明書または以下のビデオをご覧ください。



一部のモデルでは、お手入れが必要になると、クリーニング表示マークが点滅します。



ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。