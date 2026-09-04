フィリップスサポート
フィリップスシェーバーでうまく剃れない
フィリップスシェーバーのシェービング性能が期待どおりでない場合、以下のトラブルシューティングのヒントに基づいて解決方法を探してみてください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
クリーニングが必要なために、シェーバーの性能が低下している可能性があります。剃りカスや汚れが内部に詰まると、シェービングヘッドが正常に動作しなくなる場合があります。
この問題を解決するには、シェーバーを適切にお手入れしてください。シェービングヘッドを取り外して、シェーバー内部もクリーニングしてください。お手入れ方法について詳しくは、取扱説明書または以下のビデオをご覧ください。
一部のモデルでは、お手入れが必要になると、クリーニング表示マークが点滅します。
ヒント：タップ／クリックしてビデオを開始した後、ビデオの下部にある歯車のアイコンをタップ／クリックして、お好みの言語の字幕を有効にします（必要な場合）。
シェーバーが適切に動作しない他の原因として、正しく組み立てられていないことが考えられます。シェーバーを組み立て直す手順について詳しくは、取扱説明書または以下のビデオを参照してください。
フィリップスシェーバーを使用する際は、下図のように、シェーバーを肌の上で円を描くように動かしながら軽く押し当てることで、最適な仕上がりとなります。
最新モデルの S7000 および S9000 は、モーションセンサーコントロール機能により、円を描くように正しく動かすことができます。
フィリップスシェーバーを初めてお使いになる場合は、肌を電気シェーバーに慣らす必要があります。つまり、最初は肌が少しヒリヒリすることがあります。新しいフィリップスシェーバーに肌が慣れるまで 2～3 週間の調整機関を設けてください。
また、シェービング後の肌のヒリヒリ感を抑えるために、肌にやさしい保湿クリームやアフターシェーブローションなどを塗るとよいでしょう。
長めのヒゲをそのままシェービングすると、肌がヒリヒリすることがあります。
2、3 日シェービングしていなかったり、ヒゲが濃い場合は、シェービング前にトリミングしておくのもよいでしょう。こうすることで、肌のヒリヒリ感を抑えることができます。
フィリップスシェーバーの一部のモデルには、ヒゲをトリミングするためのトリミングアタッチメントが付属しています。または、スタンダードなヒゲトリマーを使用することもできます。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、シェーバーの内部が損傷している可能性があります。シェーバーの修理または交換を依頼することをお勧めします。
このページの情報は次のモデルに適用されます： S801/05 , S802/05 , S803/05 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›