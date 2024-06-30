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  • 耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。 耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。 耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。

    オープンイヤーワイヤレススポーツヘッドホン

    TAT3708WT/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。

    このオープンイヤーワイヤレスヘッドホンなら、音楽だけでなく周囲の音も聞くことができます。

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    タイプ:

    オープンイヤーワイヤレススポーツヘッドホン

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    耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。

    • オープンイヤーフィット
    • クリアな通話音質

    場所を問わずバランスの取れたサウンド

    このヘッドホンには、高音と低音を調整する AELC（Adaptive Equal Loudness Compensation）アルゴリズムが採用されており、屋外で音量を上げても、屋内で音量を下げても、常にクリアでバランスの取れたサウンドを提供します。

    クリアな通話品質を実現する AI マイク

    周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声がクリアに聞こえます。

    IPX4 防滴、防汗仕様

    IPX4 防滴仕様のパワフルな 13mm ドライバーで、どんな天候でも最高のサウンドをお楽しみいただけます。ヘッドホンは防滴仕様で、少しくらいの雨や汗は問題ないので、急に雨が降ってきても安心です。

    耳をふさがないイヤホン。オープンイヤー設計

    特殊なチャンバーとアルゴリズムを備えた指向性音響技術により、音漏れと振動を最小限に抑え、ディテールと低音を維持したまま音楽が外耳道に伝わります。オープンイヤー設計の利点をすべて備え、音質と快適性が向上しています。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      13 mm
      Impedance
      20 Ω
      Maximum power input
      5 mW
      Sensitivity
      92 dB（1 KHz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.4
      ワイヤレス
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      サポートされているコーデック
      • SBC
      • AAC
      ワイヤレス伝送のタイプ
      Bluetooth

    • 外箱

      Length
      42.8  cm
      Number of consumer packagings
      60
      Width
      41.3  cm
      Gross weight
      11.9  kg
      Height
      29.00  cm
      GTIN
      1 48 95229 14958 5

    • 利便性

      Volume control
      耐水性
      IPX4
      Type of controls
      タッチ

    • 電源

      電池の数
      3 個
      音楽再生時間
      6 + 16  時間
      充電時間
      2  時間
      バッテリーの種類（充電ケース）
      Lithium Polymer (Built-in)
      バッテリーの種類（イヤピース）
      Lithium Polymer (Built-in)
      バッテリー容量（ケース）
      300  mAh
      バッテリー容量（イヤピース）
      45  mAh

    • パッケージ寸法

      Height
      13.4  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      13.4  cm
      Depth
      4.1  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 14958 8
      Gross weight
      0.14  kg
      Nett weight
      0.075  kg
      風袋重量
      0.065  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      充電ケース
      充電ケーブル
      USB-C ケーブル

    • デザイン

      Color
      ホワイト
      装着スタイル
      イヤーフック
      In-ear fitting type
      オープン型

    • 通信

      通話用マイク
      1 AI mic

    • 質量／寸法

      充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      9.35*5.0*2.91  cm
      イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      5.0*2.05*3.55  cm
      総重量
      0.05  kg

    • 音声アシスタント

      音声アシスタントのサポート

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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