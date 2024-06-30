耳を開放して、あらゆる音を聞きましょう。
このオープンイヤーワイヤレスヘッドホンなら、音楽だけでなく周囲の音も聞くことができます。 さらに詳細をみる
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場所を問わずバランスの取れたサウンド
このヘッドホンには、高音と低音を調整する AELC（Adaptive Equal Loudness Compensation）アルゴリズムが採用されており、屋外で音量を上げても、屋内で音量を下げても、常にクリアでバランスの取れたサウンドを提供します。
クリアな通話品質を実現する AI マイク
周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声がクリアに聞こえます。
IPX4 防滴、防汗仕様
IPX4 防滴仕様のパワフルな 13mm ドライバーで、どんな天候でも最高のサウンドをお楽しみいただけます。ヘッドホンは防滴仕様で、少しくらいの雨や汗は問題ないので、急に雨が降ってきても安心です。
耳をふさがないイヤホン。オープンイヤー設計
特殊なチャンバーとアルゴリズムを備えた指向性音響技術により、音漏れと振動を最小限に抑え、ディテールと低音を維持したまま音楽が外耳道に伝わります。オープンイヤー設計の利点をすべて備え、音質と快適性が向上しています。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
13 mm
- Impedance
-
20 Ω
- Maximum power input
-
5 mW
- Sensitivity
-
92 dB（1 KHz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.4
- ワイヤレス
-
有
- Bluetooth 仕様
-
- サポートされているコーデック
-
- ワイヤレス伝送のタイプ
-
Bluetooth
-
外箱
- Length
-
42.8
cm
- Number of consumer packagings
-
60
- Width
-
41.3
cm
- Gross weight
-
11.9
kg
- Height
-
29.00
cm
- GTIN
-
1 48 95229 14958 5
-
利便性
- Volume control
-
有
- 耐水性
-
IPX4
- Type of controls
-
タッチ
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電源
- 電池の数
-
3 個
- 音楽再生時間
-
6 + 16
時間
- 充電時間
-
2
時間
- バッテリーの種類（充電ケース）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- バッテリーの種類（イヤピース）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- バッテリー容量（ケース）
-
300
mAh
- バッテリー容量（イヤピース）
-
45
mAh
-
パッケージ寸法
- Height
-
13.4
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
13.4
cm
- Depth
-
4.1
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 14958 8
- Gross weight
-
0.14
kg
- Nett weight
-
0.075
kg
- 風袋重量
-
0.065
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- 充電ケース
-
有
- 充電ケーブル
-
USB-C ケーブル
-
デザイン
- Color
-
ホワイト
- 装着スタイル
-
イヤーフック
- In-ear fitting type
-
オープン型
-
通信
- 通話用マイク
-
1 AI mic
-
質量／寸法
- 充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
9.35*5.0*2.91
cm
- イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
5.0*2.05*3.55
cm
- 総重量
-
0.05
kg
-
音声アシスタント
- 音声アシスタントのサポート
-
有
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