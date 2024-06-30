クリアな通話品質を実現する AI マイク

周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声がクリアに聞こえます。