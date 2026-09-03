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販売終了

ハイレゾオーディオワイヤレスインイヤーヘッドホン

TAPN505BK/00

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

いつでもそばに。ノイズをシャットアウト

最長 14 時間の再生時間のワイヤレスノイズキャンセリングインイヤーヘッドホンで、集中力を高める。軽量なネックバンドでヘッドホンをいつも身近に。最新のスマート機能で、操作も簡単。

すべての特長を見る

ハイレゾオーディオワイヤレス ANC ネックバンド

いつでもそばに。ノイズをシャットアウト

  • 13mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

  • ブラック

  • ネックバンド

Google アシスタント。音声だけですべてを操作

Google アシスタントに話しかけるだけで、スマートフォンを取り出すことなく、すべてを管理。ネックバンドのボタンを 1 回押すだけでアシスタントを有効化。話しかけることで、カレンダーを開いたり、スマートフォンの通知を読み上げたり、友達へ電話の発信やメッセージの送信をしたり、プレイリストを管理したりできます。

エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

超スリムなネックバンドで、一日中快適。キャリングケース付き

超スリムなネックバンドが、首の後ろに快適にフィット。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

03/09/2026

日本

日本

再販売希望

再販売を待っています。typecで。音質もよくずっと使ってます。ボタンのところがゴムで破れてしまいテープ貼って使ってます。

気に入った点

音がよい。ANCもよい。

気に入らない点

typeCではない

はい、この製品をお勧めします

これは TAPN505BK ハイレゾオーディオワイヤレスインイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2026-09-04

はい、この製品をお勧めします

これは TAPN505BK ハイレゾオーディオワイヤレスインイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2026-09-04

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