販売終了
TAPN505BK/00
いつでもそばに。ノイズをシャットアウト
最長 14 時間の再生時間のワイヤレスノイズキャンセリングインイヤーヘッドホンで、集中力を高める。軽量なネックバンドでヘッドホンをいつも身近に。最新のスマート機能で、操作も簡単。
13mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
ブラック
ネックバンド
Google アシスタントに話しかけるだけで、スマートフォンを取り出すことなく、すべてを管理。ネックバンドのボタンを 1 回押すだけでアシスタントを有効化。話しかけることで、カレンダーを開いたり、スマートフォンの通知を読み上げたり、友達へ電話の発信やメッセージの送信をしたり、プレイリストを管理したりできます。
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
超スリムなネックバンドが、首の後ろに快適にフィット。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
kimichan
03/09/2026
日本
再販売希望
再販売を待っています。typecで。音質もよくずっと使ってます。ボタンのところがゴムで破れてしまいテープ貼って使ってます。
気に入った点
音がよい。ANCもよい。
気に入らない点
typeCではない
はい、この製品をお勧めします
これは TAPN505BK ハイレゾオーディオワイヤレスインイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2026-09-04
はい、この製品をお勧めします
これは TAPN505BK ハイレゾオーディオワイヤレスインイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2026-09-04