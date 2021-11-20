販売終了
TAPH805BK/10
静寂をコントロール
雨音を気にせず、音楽を楽しむ。このワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのアクティブノイズキャンセリング機能は、周囲の状況に合わせてコントロール可能。30 時間の再生時間と柔軟な急速充電により、お出かけの間中ずっと楽しめます。
40mm ドライバー／密閉型
オーバーイヤー
このヘッドホンなら、どんなお出かけにも最適。1 回の充電はわずか 2 時間。アクティブノイズキャンセリングがオフの場合に 30 時間、オンの場合には 25 時間再生できます。ラピッドチャージとクイックチャージの 2 段階の急速充電により、さらに 2 時間または 6 時間の再生が可能になります。
アクティブノイズキャンセリングで、すべてを忘れて音楽に浸る。ボタンを押すだけで電車や騒がしいオフィスのノイズをシャットアウト。外に出たら、アウェアネスモードで音楽を聴きながら周囲の音にも気を配ることができます。
プレイリストからポッドキャストまで、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、深みのある低音域とクリアな中音域を再現。ソフトなイヤーカップクッションが耳全体を包み込み、優れた密閉性で外部のノイズを遮断。軽量で滑らかな手触りのヘッドバンドは簡単に調整が可能で、ヘッドホンが髪に絡むこともありません。
3.3
5 中
7
レビュー
Guest7429103847
20/11/2021
Philippines
Almost Perfect
So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです
Geri RP
27/02/2021
Indonesia
Great ANC Budget Headphone
Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.
気に入った点
Build, Price
気に入らない点
So-so at ANC
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです
使用日 2021-01-27
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです
使用日 2021-01-27
aki0414
17/03/2022
日本
確認済みの購入者
オーバーイヤーではなかなか
ノイキャンをONすると低域が強調されます。ノイキャンの効きはまあまあかな。EDMなどは良い感じでフィットします。
気に入った点
遮音性とノイキャン
気に入らない点
低域が少し強調され過ぎ
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-02-16
はい、この製品をお勧めします
これは TAPH805BK ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-02-16
実際の値は異なる場合があります