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販売終了

ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン

TAPH805BK/10

3.3

| (7) レビュー

静寂をコントロール

雨音を気にせず、音楽を楽しむ。このワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのアクティブノイズキャンセリング機能は、周囲の状況に合わせてコントロール可能。30 時間の再生時間と柔軟な急速充電により、お出かけの間中ずっと楽しめます。

すべての特長を見る

オーバーイヤーワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドホン

静寂をコントロール

  • 40mm ドライバー／密閉型

  • オーバーイヤー

30 時間の再生時間または通話時間（ANC のオン時は 25 時間）

このヘッドホンなら、どんなお出かけにも最適。1 回の充電はわずか 2 時間。アクティブノイズキャンセリングがオフの場合に 30 時間、オンの場合には 25 時間再生できます。ラピッドチャージとクイックチャージの 2 段階の急速充電により、さらに 2 時間または 6 時間の再生が可能になります。

アクティブノイズキャンセリング（ANC）。思いのまま音楽に浸る

アクティブノイズキャンセリングで、すべてを忘れて音楽に浸る。ボタンを押すだけで電車や騒がしいオフィスのノイズをシャットアウト。外に出たら、アウェアネスモードで音楽を聴きながら周囲の音にも気を配ることができます。

調整可能な滑らかな手触りのヘッドバンド。ソフトなイヤーカップクッション

プレイリストからポッドキャストまで、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、深みのある低音域とクリアな中音域を再現。ソフトなイヤーカップクッションが耳全体を包み込み、優れた密閉性で外部のノイズを遮断。軽量で滑らかな手触りのヘッドバンドは簡単に調整が可能で、ヘッドホンが髪に絡むこともありません。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.3

5 中

7

レビュー

3

20/11/2021

Philippines

Philippines

Almost Perfect

So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?

はい、この製品をお勧めします

これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです

27/02/2021

Indonesia

Indonesia

Great ANC Budget Headphone

Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.

気に入った点

Build, Price

気に入らない点

So-so at ANC

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これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです

使用日 2021-01-27

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これは TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone に対するレビューです

使用日 2021-01-27

17/03/2022

日本

日本

確認済みの購入者

オーバーイヤーではなかなか

ノイキャンをONすると低域が強調されます。ノイキャンの効きはまあまあかな。EDMなどは良い感じでフィットします。

気に入った点

遮音性とノイキャン

気に入らない点

低域が少し強調され過ぎ

はい、この製品をお勧めします

これは TAPH805BK ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-02-16

はい、この製品をお勧めします

これは TAPH805BK ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-02-16

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注釈

  1. 実際の値は異なる場合があります