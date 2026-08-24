ハイレゾストリーミングおよび Auracast™ 接続対応

LDAC および LC3 コーデックに対応しており、ハイレゾストリーミングの性能を最大限に引き出します。また、Bluetooth® LE Audio により、家庭内でワイヤレス通信が多い環境でも途切れにくい安定した接続を実現します。映画やゲームの音声をストリーミングする際にも遅延がなく、さらにこれらのスピーカーを Auracast™ のマルチスピーカー構成の一部として使用することも可能です。