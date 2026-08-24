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TAFA3/11
Fidelio ステレオサウンド
バイアンプ、アクティブクロスオーバー
Bluetooth® 5.4、Auracast™
有線オーディオ入力
各スピーカーは最大 100 W（50 W RMS）の出力を備えています。専用の内蔵アンプとアクティブクロスオーバーにより、各ドライバーが精密に制御され、圧倒的なダイナミクスと豊かな音場表現を実現します。シンガーソングライターの繊細な表現から映画音楽の迫力あるサウンドまで、あらゆる音を豊かでクリアに再現します。
深くコントロールされた低音、クリアな中音域、そして滑らかで輝きのある高音域。このスピーカーは、温かみがありながら細部まで表現する自然な音を再現するよう設計されています。グラスファイバー製ウーファー、チタンドームツイーター、バスレフポートにより、正確なリズム再生と優れた楽器分離を実現します。
LDAC および LC3 コーデックに対応しており、ハイレゾストリーミングの性能を最大限に引き出します。また、Bluetooth® LE Audio により、家庭内でワイヤレス通信が多い環境でも途切れにくい安定した接続を実現します。映画やゲームの音声をストリーミングする際にも遅延がなく、さらにこれらのスピーカーを Auracast™ のマルチスピーカー構成の一部として使用することも可能です。
レビュー
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Auracast™ のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。