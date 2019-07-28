わずか 145.5 g。軽い着け心地。重低音サウンド

快適な着け心地と豊かな低音を両立した、重量わずか 145.5g のワイヤレスオンイヤーヘッドホン。ヘッドバンドは簡単に調整可能で、着けていることを忘れるほど軽量。ソフトなイヤーカップは角度を調整でき、ぴったりフィットさせることができます。