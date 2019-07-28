販売終了
TABH305BK/00
力強く豊かな低音。ノイズをシャットアウト。
力強く豊かな低音と、ノイズをシャットアウトするアクティブノイズキャンセリング（ANC）。ビートのために生まれたワイヤレスオンイヤーヘッドホン。ANC オンでも 1 回の充電で 15 時間再生可能。
32mm ドライバー／クローズドバック
オンイヤー
ソフトなイヤークッション
完全折りたたみ式
アクティブノイズキャンセリング（ANC）により、電車の振動などが聴いている音楽を邪魔しません。静けさが欲しい場合は、音楽を再生せずに ANC を有効にしてください。再生時間は、ANC オン時で最長 15 時間、ANC をオフ時で最長 18 時間です。充電時間は USB 経由でわずか 2 時間です。
あなたのいる場所が、ダンスフロアに。32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドと迫力の低音を実現。
快適な着け心地と豊かな低音を両立した、重量わずか 145.5g のワイヤレスオンイヤーヘッドホン。ヘッドバンドは簡単に調整可能で、着けていることを忘れるほど軽量。ソフトなイヤーカップは角度を調整でき、ぴったりフィットさせることができます。
レビュー
実際の値は異なる場合があります