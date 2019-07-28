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販売終了

ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン

TABH305BK/00

力強く豊かな低音。ノイズをシャットアウト。

力強く豊かな低音と、ノイズをシャットアウトするアクティブノイズキャンセリング（ANC）。ビートのために生まれたワイヤレスオンイヤーヘッドホン。ANC オンでも 1 回の充電で 15 時間再生可能。

すべての特長を見る

力強く豊かな低音。ノイズをシャットアウト。

  • 32mm ドライバー／クローズドバック

  • オンイヤー

  • ソフトなイヤークッション

  • 完全折りたたみ式

アクティブノイズキャンセリング（ANC）オンで 15 時間の再生時間

アクティブノイズキャンセリング（ANC）により、電車の振動などが聴いている音楽を邪魔しません。静けさが欲しい場合は、音楽を再生せずに ANC を有効にしてください。再生時間は、ANC オン時で最長 15 時間、ANC をオフ時で最長 18 時間です。充電時間は USB 経由でわずか 2 時間です。

迫力の低音。32 mm ネオジウムアコースティックドライバー

あなたのいる場所が、ダンスフロアに。32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドと迫力の低音を実現。

わずか 145.5 g。軽い着け心地。重低音サウンド

快適な着け心地と豊かな低音を両立した、重量わずか 145.5g のワイヤレスオンイヤーヘッドホン。ヘッドバンドは簡単に調整可能で、着けていることを忘れるほど軽量。ソフトなイヤーカップは角度を調整でき、ぴったりフィットさせることができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 実際の値は異なる場合があります