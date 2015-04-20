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販売終了

スポーツヘッドフォン

SHQ4300LF/00

1 受賞

自由を体験。どんなときも止まらない

驚くほど軽い Actionfit SHQ4300 は、優れた柔軟性で汗にも強い超軽量のラバーを使用。ぴったりフィットするデザインで、ワークアウトが終わっても、まだ音楽を聴き続けたくなります。豊かで深みのある低音が、常にモチベーションを高めてくれます。

すべての特長を見る

しっかりフィットする軽量デザイン

自由を体験。どんなときも止まらない

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • ネックバンド

11.4g の超軽量設計で快適な装着感を実現*

11.4g の超軽量設計で快適な装着感を実現*

重量わずか 11.4g の ActionFit スポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。

3 つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保

ワークアウト中の絡まりを防止するケーブルクリップ

ワークアウト中の絡まりを防止するケーブルクリップ

ActionFit イヤフォン付属のケーブルクリップにより、激しいワークアウト中もケーブルが邪魔になりません。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

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