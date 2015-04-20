自由を体験。どんなときも止まらない

驚くほど軽い Actionfit SHQ4300 は、優れた柔軟性で汗にも強い超軽量のラバーを使用。ぴったりフィットするデザインで、ワークアウトが終わっても、まだ音楽を聴き続けたくなります。豊かで深みのある低音が、常にモチベーションを高めてくれます。