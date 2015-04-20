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スポーツヘッドフォン
販売終了
SHQ4300LF/00
1 受賞
自由を体験。どんなときも止まらない
驚くほど軽い Actionfit SHQ4300 は、優れた柔軟性で汗にも強い超軽量のラバーを使用。ぴったりフィットするデザインで、ワークアウトが終わっても、まだ音楽を聴き続けたくなります。豊かで深みのある低音が、常にモチベーションを高めてくれます。
8.6mm ドライバー／クローズドバック
ネックバンド
重量わずか 11.4g の ActionFit スポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。
ActionFit イヤフォン付属のケーブルクリップにより、激しいワークアウト中もケーブルが邪魔になりません。
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