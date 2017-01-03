販売終了
SHE9720RD/11
高精度サウンド
人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。
8.6mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
ゴム製イヤーキャップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常によく、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤー ヘッドフォンはありません。
角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。
イヤーキャップは、手触りが非常によく、耳に簡単にフィットする、極めて柔らかいシリコン素材で作られています。耳から取り外したくないほど、快適な感触が得られます。
3.0
5 中
3
レビュー
akiaki
03/01/2017
日本
音はとても良いです
臨場感がありとても気に入っています。 しかし、丁度１年保証が切れた時にシェル部分が２つに外れてがっかりしています。何とかなりませんかね・・・。 音は気に入っているのですが残念です。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
panag
31/07/2016
日本
音が良い
以前使っていた国産の価格が５倍もするイヤーフォンが壊れたので、価格が余りにも低額だったので心配しつつも買いい換えました。 音を聴いてびっくり、後で調べたら音のマイスターなる方が何人もいて日々研究しているとのこと。 アナログ携帯電話時代に外国製携帯電話を使ったときに明瞭さに驚いたが、そのときと同じ印象。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720WT ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720WT ヘッドフォン に対するレビューです
ボセ1234
03/04/2018
日本
おすすめはしません
安めでいいのを探していて、このシリーズを勧めてるサイトをよくみかけたので、購入したのですがやっぱり合いませんでした。 初めは慣れないから音の聴こえ方に違いがあってもしょうがないと思っていたのですが、線に触れるとノイズが伝わってくるのが何とも我慢できませんでした。 この値段でこれはないです。
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです