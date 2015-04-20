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ヘッドホン
すべてのシリーズ
ヘッドフォン／マイク付き
販売終了
SHE9105BK/00
タイプ
正確なサウンド
Philips SHE9105 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと 3 サイズから選べるイヤーチップで、耳に快適にフィット。インラインマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられます。
8.6mm ドライバー／セミクローズドバック
インイヤー
絡まり防止スライダーをスライドさせるだけで 2 本のイヤーピースケーブルがきれいにまとまります。ケーブルの絡まりや結び目にイライラすることはもうありません。
インイヤーヘッドフォンはどんな耳にもフィットするよう緻密にデザインされています。人間工学に基づく楕円形のサウンドチューブと曲線的な造形が、いつでもぴったり最適なフィットを実現します。
内蔵のマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。
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