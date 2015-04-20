正確なサウンド

Philips SHE9105 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと 3 サイズから選べるイヤーチップで、耳に快適にフィット。インラインマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられます。