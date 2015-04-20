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販売終了

ヘッドフォン／マイク付き

SHE9105BK/00

タイプ

シルバー
シルバー
ブラック
ブラック
ブラック、ゴールド
ブラック、ゴールド

正確なサウンド

Philips SHE9105 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと 3 サイズから選べるイヤーチップで、耳に快適にフィット。インラインマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられます。

すべての特長を見る

堅牢なメタルハウジング

正確なサウンド

  • 8.6mm ドライバー／セミクローズドバック

  • インイヤー

ケーブルをきちんとまとめられる絡まり防止スライダー

ケーブルをきちんとまとめられる絡まり防止スライダー

絡まり防止スライダーをスライドさせるだけで 2 本のイヤーピースケーブルがきれいにまとまります。ケーブルの絡まりや結び目にイライラすることはもうありません。

曲線をつけたハウジングと楕円形のサウンドチューブにより人間工学に基づいた快適性を実現

インイヤーヘッドフォンはどんな耳にもフィットするよう緻密にデザインされています。人間工学に基づく楕円形のサウンドチューブと曲線的な造形が、いつでもぴったり最適なフィットを実現します。

音楽と通話を切り替えられるマイク付きインラインリモコンを採用

音楽と通話を切り替えられるマイク付きインラインリモコンを採用

内蔵のマイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでもつながった状態でいられます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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