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ヘッドホン
すべてのシリーズ
1000 series インイヤー ヘッドホン／マイク付き
販売終了
SHE2405WT/00
タイプ
スタイルを思い切り楽しむ
サウンドトラックで毎日にビートを刻もう。インイヤーヘッドホンはシースルーのスピーカーハウジングとグラデーションカラーのケーブルを採用した 4 つ鮮やかなカラーをご用意。生まれ持った感性を、思い切り表現できます。
8.6mm ドライバー／クローズドバック
内蔵マイク
ホワイト
インイヤー
鮮やかなグラデーションカラーケーブルとシースルースピーカーハウジングを採用。
8.6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドを実現。
インイヤーヘッドホンには楕円形のアコースティックチューブを搭載し、快適な装着感でサウンドを思い切り楽しめます。3 つのサイズの交換可能なゴム製イヤフォンカバーがぴったりフィット。パッシブノイズ遮断機能を最大限に発揮します。
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