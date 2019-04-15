スタイルを思い切り楽しむ

サウンドトラックで毎日にビートを刻もう。インイヤーヘッドホンはシースルーのスピーカーハウジングとグラデーションカラーのケーブルを採用した 4 つ鮮やかなカラーをご用意。生まれ持った感性を、思い切り表現できます。