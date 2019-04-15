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販売終了

1000 seriesインイヤー ヘッドホン／マイク付き

SHE2405WT/00

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト

スタイルを思い切り楽しむ

サウンドトラックで毎日にビートを刻もう。インイヤーヘッドホンはシースルーのスピーカーハウジングとグラデーションカラーのケーブルを採用した 4 つ鮮やかなカラーをご用意。生まれ持った感性を、思い切り表現できます。

すべての特長を見る

スタイルを思い切り楽しむ

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • 内蔵マイク

  • ホワイト

  • インイヤー

鮮やかなグラデーションカラーケーブル、シースルースピーカーハウジング

鮮やかなグラデーションカラーケーブルとシースルースピーカーハウジングを採用。

8.6 mm ネオジウムアコースティックドライバー。くっきりとしたクリアなサウンド

8.6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドを実現。

オーバルアコースティックチューブ。快適なパッシブノイズ遮断効果。

インイヤーヘッドホンには楕円形のアコースティックチューブを搭載し、快適な装着感でサウンドを思い切り楽しめます。3 つのサイズの交換可能なゴム製イヤフォンカバーがぴったりフィット。パッシブノイズ遮断機能を最大限に発揮します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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