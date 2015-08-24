ワイヤレスで自由自在、パワフルなビートを実現

このネックバンドワイヤレスヘッドフォンなら自由に動き回れます。フィリップス UpBeat Metalix Pro には、低音の効いたサウンドを再現する高品質ドライバと、快適な装着感を実現する楕円形のチューブが搭載されており、真空蒸着ハウジングにより、エレガントで洗練されたデザインを実現しています。