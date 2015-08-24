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販売終了

Bluetooth ヘッドセット

SHB5950WT/00

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト

ワイヤレスで自由自在、パワフルなビートを実現

このネックバンドワイヤレスヘッドフォンなら自由に動き回れます。フィリップス UpBeat Metalix Pro には、低音の効いたサウンドを再現する高品質ドライバと、快適な装着感を実現する楕円形のチューブが搭載されており、真空蒸着ハウジングにより、エレガントで洗練されたデザインを実現しています。

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超軽量、安定性と快適性を実現するネックバンド

ワイヤレスで自由自在、パワフルなビートを実現

  • 8mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

  • フラットケーブル

パワフルなスピーカーがクリアなサウンドと迫力のある低音を実現

パワフルなスピーカーがクリアなサウンドと迫力のある低音を実現

コンパクト設計のパワフルなスピーカーが耳の内側に密着し、クリアなサウンドと迫力のある低音を実現します。

携帯に便利な、絡まりにくいフラットケーブル

コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。

音楽と通話をワイヤレスにコントロール

音楽と通話をワイヤレスにコントロール

コードの絡まりに煩わされることなく、音楽や通話を自由に楽しめます。使いやすいリモコンで、トラック、音量コントロール、応答コールを変更できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 実際の値は異なる場合があります