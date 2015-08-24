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ヘッドホン
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Bluetooth ヘッドセット
販売終了
SHB5950WT/00
タイプ
ワイヤレスで自由自在、パワフルなビートを実現
このネックバンドワイヤレスヘッドフォンなら自由に動き回れます。フィリップス UpBeat Metalix Pro には、低音の効いたサウンドを再現する高品質ドライバと、快適な装着感を実現する楕円形のチューブが搭載されており、真空蒸着ハウジングにより、エレガントで洗練されたデザインを実現しています。
8mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
フラットケーブル
コンパクト設計のパワフルなスピーカーが耳の内側に密着し、クリアなサウンドと迫力のある低音を実現します。
コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。
コードの絡まりに煩わされることなく、音楽や通話を自由に楽しめます。使いやすいリモコンで、トラック、音量コントロール、応答コールを変更できます。
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