シンプルな手順でシェーバーをリセット

1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 保持板を左に回して取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください）。4. 保持板を元に戻し、右にカチッと音がするまで回します。5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます。