Shaver series 7000, 5000 替刃
シェーバーを新品の使い心地に
刃は 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するために刃を交換してください。 さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
Shaver series 7000, 5000 替刃
シェーバーを新品の使い心地に
性能を理想的な状態で維持するため、刃は約 2 年ごとに交換してください
- スチールプレシジョン刃
- すべての S7000 に対応
- 角型 S5000 に対応
- 旧 S5000 には非対応
すべての S7xxx、角型 S5xxx に対応
SH71 交換用ヘッドは、すべての 7000 シリーズシェーバー（S7xxx）角型 5000 シリーズシェーバー（S5xxx）に対応しています。SH50 交換用ヘッドを使用する丸型 5000 シリーズシェーバーには対応していません。
ストロークのたびにパワフルなパフォーマンス
1 分間に最大 90,000 回カットする SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛を深剃りできます*。45 枚の高性能な自己研磨式ブレードはヨーロッパで製造されています。
シェーバーを新品の使い心地に
最高性能を維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。
シンプルな手順でシェーバーをリセット
1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 保持板を左に回して取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください）。4. 保持板を元に戻し、右にカチッと音がするまで回します。5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます。
技術仕様
-
シェービングヘッド
- 対応製品：
-
-
すべての 7000 シリーズシェーバー
-
角型 5000 シリーズシェーバー
- パッケージに含まれるシェービングヘッド数
-
1 (組み立て済みブラケット)
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。