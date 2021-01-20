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    Shaver series 7000, 5000 替刃

    SH71/51

    シェーバーを新品の使い心地に

    刃は 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するために刃を交換してください。

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    Shaver series 7000, 5000 替刃

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    シェーバーを新品の使い心地に

    性能を理想的な状態で維持するため、刃は約 2 年ごとに交換してください

    • スチールプレシジョン刃
    • すべての S7000 に対応
    • 角型 S5000 に対応
    • 旧 S5000 には非対応
    すべての S7xxx、角型 S5xxx に対応

    すべての S7xxx、角型 S5xxx に対応

    SH71 交換用ヘッドは、すべての 7000 シリーズシェーバー（S7xxx）角型 5000 シリーズシェーバー（S5xxx）に対応しています。SH50 交換用ヘッドを使用する丸型 5000 シリーズシェーバーには対応していません。

    ストロークのたびにパワフルなパフォーマンス

    ストロークのたびにパワフルなパフォーマンス

    1 分間に最大 90,000 回カットする SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛を深剃りできます*。45 枚の高性能な自己研磨式ブレードはヨーロッパで製造されています。

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーを新品の使い心地に

    最高性能を維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。

    シンプルな手順でシェーバーをリセット

    1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 保持板を左に回して取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください）。4. 保持板を元に戻し、右にカチッと音がするまで回します。5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます。

    技術仕様

    • シェービングヘッド

      対応製品：
      • すべての 7000 シリーズシェーバー
      • 角型 5000 シリーズシェーバー
      パッケージに含まれるシェービングヘッド数
      1 (組み立て済みブラケット)
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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