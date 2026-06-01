S592/05
コンパクトでしっかりシェービング
手のひらに収まるサイズに、回転式のシェービングシステムを搭載。コンパクトなので、いつでも、どこでもしっかりシェービングができます。お仕事の後の夕方の外出前に、また、旅先や出張先など、より手軽に回転式シェービングの心地よさを実感いただけるサイズです。さらに詳細をみる
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1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
合計30枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかりシェービングします。
3方向可動ヘッドでさまざまな顔の輪郭に沿って密着、しっかりとシェービングします。
シェーバーのコンパクトなサイズと、洗練されたトレンディなデザインにより、どこでもスタイリッシュに際立つことができます。
刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は約２年に１回**です。 *医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 **使用状況により異なります。
パワフルなリチウムイオンバッテリーを搭載しており、1 時間の充電で最長 40 分使用できます。お急ぎの場合は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。
移動中もシェーバーを安全に保護できます。スタイリッシュなデザインを備えたこのトラベルケースは、単なる保護アイテム以上の価値を提供します。
フィリップスのシェーバーは、精度と耐久性を重視して作られており、長期間にわたって使用できます。厳格なテストを経て、一貫した耐久性のある性能を実現したシェーバーを、ぜひ長くご愛用ください。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。
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