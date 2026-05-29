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    Philips Shaver 500 Series コンパクトシェーバー

    S591/05

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    2 アワード

    コンパクトでしっかりシェービング

    手のひらに収まるサイズに、回転式のシェービングシステムを搭載。コンパクトなので、いつでも、どこでもしっかりシェービングができます。お仕事の後の夕方の外出前に、また、旅先や出張先など、より手軽に回転式シェービングの心地よさを実感いただけるサイズです。

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    Philips Shaver 500 Series コンパクトシェーバー

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    コンパクトでしっかりシェービング

    手のひらのサイズの回転式シェーバー

    • コンパクトでもしっかりシェービング
    • リフトアンドカットテクノロジー
    • 3方向可動ヘッド
    • スムーズなシェービング体験
    リフトアンドカットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。

    リフトアンドカットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。

    1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。

    コンパクトでもしっかりシェービング

    コンパクトでもしっかりシェービング

    合計30枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかりシェービングします。

    3方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿ってシェービング

    3方向可動ヘッドで顔の輪郭に沿ってシェービング

    3方向可動ヘッドでさまざまな顔の輪郭に沿って密着、しっかりとシェービングします。

    コンパクトなデザイン

    コンパクトなデザイン

    シェーバーのコンパクトなサイズと、洗練されたトレンディなデザインにより、どこでもスタイリッシュに際立つことができます。

    強力なモーターでスムーズなシェービング体験を

    強力なモーターでスムーズなシェービング体験を

    手のひらに収まるコンパクトな外形ながらも強力なモーターでスムーズなシェービング体験を。

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

    刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は約２年に１回**です。 *医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 **使用状況により異なります。

    お風呂シェーブ・本体丸洗いOK***

    お風呂シェーブ・本体丸洗いOK***

    お風呂やシャワーでのシェービング、そしてシェービングフォームやシェービングジェルを使ったウェットシェービングも可能です。 剃った部分を実感しながら、なめらかなシェービングを。 ***本体は防水加工をしていますが、水や液体には浸けないでください

    パワフルなリチウムイオンバッテリー

    パワフルなリチウムイオンバッテリー

    パワフルなリチウムイオンバッテリーを搭載しており、1 時間の充電で最長 40 分使用できます。お急ぎの場合は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

    シェーバーを安全に収納できるトラベルケース

    シェーバーを安全に収納できるトラベルケース

    移動中もシェーバーを安全に保護できます。スタイリッシュなデザインを備えたこのトラベルケースは、単なる保護アイテム以上の価値を提供します。

    持ち運びや保管に便利な保護キャップと携帯カバー

    持ち運びや保管に便利な保護キャップと携帯カバー

    シェーバーを持ち運んだり、保管の際に便利な保護キャップと携帯カバーも付属。保護キャップは着脱が容易なマグネットタイプです。

    高い耐久性

    高い耐久性

    フィリップスのシェーバーは、精度と耐久性を重視して作られており、長期間にわたって使用できます。厳格なテストを経て、一貫した耐久性のある性能を実現したシェーバーを、ぜひ長くご愛用ください。

    USBで簡単に充電

    USBで簡単に充電

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

    技術仕様

    • アクセサリー

      携帯・収納
      収納ケース

    • 電源

      対応電圧
      5 V
      使用時間
      約 40 分
      充電
      • 約 1 時間
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      バッテリーの種類
      リチウムイオン

    • デザイン

      メタリックブラック
      ハンドル
      コンパクト

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH71 と交換
      本体保証
      2 年

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • スティールプレシジョン刃
      • リフト＆カット 引き上げて剃る深剃り
      肌に密着
      3 方向に可動するヘッド

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      充電表示

    Badge-D2C

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