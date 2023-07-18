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自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。
フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30％*¹低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*¹非コーティング素材との比較 【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
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シェーバーヘッドに施された1 平方センチメートルあたり最大25 万個のマイクロビーズが肌への負担を30％*¹低減します。*¹非コーティング素材との比較／画像はイメージです
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。／画像はイメージです
最小限のストローク数で剃れるよう、あなたをガイドするとともに、あなたに最適なシェービングプランを作成します。／画像はイメージです
シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。
毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。／画像はイメージです
顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減／画像はイメージです
シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、長期間性能を発揮することができます。また、従来の「スマートクリーン」と比べ、コンパクトなので扱いやすいです。／画像はイメージです
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。／画像はイメージです
USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。
パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、約 1 時間でフル充電が可能です。時間がないときでも、約5 分間の急速充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を確保できます。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
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