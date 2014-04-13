販売終了
RQ1260/21
これまでにないシェービング体験
最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1260 シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。
ウルトラトラック＆独立可動 3D
1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
細部用トリマー
ジェットクリーンシステム
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.2
5 中
70
レビュー
87%
のがこの製品を推奨
LeeDongyong
13/04/2014
한국
면도할때의 부드러운 느낌이 좋습니다.
전에 칼로 면도할때보다 면도를 해도 깍는다는 느낌이 안들고 부드러워 좋습니다. 청소하기가 조금 불편하기도 합니다.
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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서울포도리112
04/11/2013
한국
사용하기 부드럽고, 피부손상이 없어서 좋아요
소음도 적고, 사용하기도 부드럽게 피부를 미끄러지듯이 움직이기때문에 사용하기가 참 좋구요. 누구든지 이 제품을 사용한다면 추천하고 싶을 정도입니다. 먼제 사용하던 것은 피부가 깍이는 듯한 느낌이 있어서 면도 후에는 아프고 벌겋게 되곤 했는데, 이 제품(필림스)은 이런 문제에서는 모든 것이 해결된 것 같아요. 적극 추천요,..
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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sana201
04/11/2013
한국
면도 하면서 물에 대해 자유러움이 좋다
피부가 약한 편이라 마른 면도로는 피부 추라불이 있었는데,물에서도 편하게 쓸수 있어 좋게 사용하고 있다.
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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