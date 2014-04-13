販売終了
RQ1260/16
これまでにないシェービング体験
最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1260 シェーバーにより、これまでにないシェービング体験を。独立可動 3D システムが顔の輪郭に沿って、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドなら、あらゆるヒゲを簡単にキャッチできます。
ウルトラトラック＆独立可動 3D
1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
細部用トリマー
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.2
5 中
70
レビュー
87%
のがこの製品を推奨
LeeDongyong
13/04/2014
한국
면도할때의 부드러운 느낌이 좋습니다.
전에 칼로 면도할때보다 면도를 해도 깍는다는 느낌이 안들고 부드러워 좋습니다. 청소하기가 조금 불편하기도 합니다.
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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서울포도리112
04/11/2013
한국
사용하기 부드럽고, 피부손상이 없어서 좋아요
소음도 적고, 사용하기도 부드럽게 피부를 미끄러지듯이 움직이기때문에 사용하기가 참 좋구요. 누구든지 이 제품을 사용한다면 추천하고 싶을 정도입니다. 먼제 사용하던 것은 피부가 깍이는 듯한 느낌이 있어서 면도 후에는 아프고 벌겋게 되곤 했는데, 이 제품(필림스)은 이런 문제에서는 모든 것이 해결된 것 같아요. 적극 추천요,..
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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sana201
04/11/2013
한국
면도 하면서 물에 대해 자유러움이 좋다
피부가 약한 편이라 마른 면도로는 피부 추라불이 있었는데,물에서도 편하게 쓸수 있어 좋게 사용하고 있다.
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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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