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販売終了

Shaver series 9000 SensoTouchウェット＆ドライ電気シェーバー

RQ1260/16

4.2

| (70) レビュー | 87% のがこの製品を推奨

これまでにないシェービング体験

最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1260 シェーバーにより、これまでにないシェービング体験を。独立可動 3D システムが顔の輪郭に沿って、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドなら、あらゆるヒゲを簡単にキャッチできます。

すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

独立可動 3D システム

これまでにないシェービング体験

  • ウルトラトラック＆独立可動 3D

  • 1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用

  • 細部用トリマー

独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

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4.2

5 中

70

レビュー

87%

のがこの製品を推奨

13/04/2014

한국

한국

면도할때의 부드러운 느낌이 좋습니다.

전에 칼로 면도할때보다 면도를 해도 깍는다는 느낌이 안들고 부드러워 좋습니다. 청소하기가 조금 불편하기도 합니다.

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

04/11/2013

한국

한국

사용하기 부드럽고, 피부손상이 없어서 좋아요

소음도 적고, 사용하기도 부드럽게 피부를 미끄러지듯이 움직이기때문에 사용하기가 참 좋구요. 누구든지 이 제품을 사용한다면 추천하고 싶을 정도입니다. 먼제 사용하던 것은 피부가 깍이는 듯한 느낌이 있어서 면도 후에는 아프고 벌겋게 되곤 했는데, 이 제품(필림스)은 이런 문제에서는 모든 것이 해결된 것 같아요. 적극 추천요,..

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver に対するレビューです

04/11/2013

한국

한국

면도 하면서 물에 대해 자유러움이 좋다

피부가 약한 편이라 마른 면도로는 피부 추라불이 있었는데,물에서도 편하게 쓸수 있어 좋게 사용하고 있다.

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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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