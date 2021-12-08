販売終了
RQ1258/16
SensoTouch 3D - これまでにないシェービング体験
最新鋭の SensoTouch 3D RQ1258 シェーバーにより、これまでにないシェービング体験を。独立可動 3D システムが顔の輪郭に沿って、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドなら、あらゆるヒゲを簡単にキャッチできます。
ウルトラトラックヘッド
内蔵トリマー
50 分
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.0
5 中
2
レビュー
ｈｋみみぃ
08/12/2021
日本
確認済みの購入者
替え刃が無い！
非常に良い機種です。 バッテリーも十分持っていますし、軽く使い心地が良い。 肌に優しく、とても良いと思います。 ただ、現在は替え刃が手に入らないのでそれが最大の欠点です。
気に入った点
使いやすい。クリーナーもコンパクト
気に入らない点
替え刃がない。シェービングユニットの販売が終了しているため刃の交換ができない。
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2019-12-08
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2019-12-08
Nick24
05/11/2016
日本
確認済みの購入者
ずっとPhilips
回転刃なので、振動が無く音も比較的静かで、長年愛用してます。クリーナーがついていつも新品のようにクリーニング。 ただ、最近使い始めに止まることがある。何回か繰り返してスイッチを入れると直る。クリーナーが付着しているのかと思い、水で手洗いしたら一回はなおったけど、また止まるようになっちゃった。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです