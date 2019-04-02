販売終了
RQ1257/16
SensoTouch 3D - これまでにないシェービング体験
最新鋭の SensoTouch 3D RQ1258 シェーバーにより、これまでにないシェービング体験を。独立可動 3D システムが顔の輪郭に沿って、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドなら、あらゆるヒゲを簡単にキャッチできます。
ウルトラトラックヘッド
内蔵トリマー
50 分
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
ダブルハンバーグ
02/04/2019
日本
充電タイミングがわかりやすい
2014/02に購入してから５年以上使用していますが、バッテリーの持ちが良いです。 また、バッテリー残量が５段階に表示されるので、必要以上に 充電しなくて済みます。 バッテリーにストレスを掛けずに利用できるのが、長期間使用できている秘訣だと思います。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1257/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1257/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです