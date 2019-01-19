販売終了
RQ1252/16
これまでにないシェービング体験
最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1252 シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。
ウルトラトラック＆独立可動 3D
約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用
細部用トリマー
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
rider1988
19/01/2019
日本
本体は非常に長く使えて良かったが…
同梱の洗浄機が半年もしないうちに壊れてしまったのが残念でした。 電源は入るのに、スタートスイッチを押しても洗浄が始まらないという現象でした。 洗面台のすぐ横に置いているため、多少は濡れてしまいましたが、その程度で壊れるとは思ってもいませんでした。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1252/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1252/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです