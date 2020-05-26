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販売終了

Shaver series 9000 SensoTouchウェット＆ドライ電気シェーバー

RQ1250/16

4.2

| (110) レビュー | 89% のがこの製品を推奨

これまでにないシェービング体験

最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1250 シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。

すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

独立可動 3D システム

これまでにないシェービング体験

  • ウルトラトラック＆独立可動 3D

  • 約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用

  • 細部用トリマー

独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える

深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.2

5 中

110

レビュー

89%

のがこの製品を推奨

26/05/2020

日本

日本

確認済みの購入者

良いです

お風呂でも使えるし、切れ味が継続します。 肌への当たりもよく、気に入ってます。 キワ剃りもついてるから、これ一台でオッケー

気に入った点

肌あたり切れ味良いです。

気に入らない点

少し高い

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2018-05-25

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2018-05-25

04/05/2020

日本

日本

良いです

長年フィリップス のシェーバーを使っています。 ベッドの動きが良いです。ウエットでも使えるのが良いです

気に入った点

良い

気に入らない点

特になし

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2018-05-03

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2018-05-03

18/09/2017

日本

日本

確認済みの購入者

肌が弱くても大丈夫

押し当てても肌を傷めず剃り上げるので非常に助かっています 耐久性も抜群です 電池もへたらず、替刃も必要としません

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

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