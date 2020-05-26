販売終了
RQ1250/16
これまでにないシェービング体験
最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1250 シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。
ウルトラトラック＆独立可動 3D
約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用
細部用トリマー
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.2
5 中
110
レビュー
89%
のがこの製品を推奨
柴オヤジ
26/05/2020
日本
確認済みの購入者
良いです
お風呂でも使えるし、切れ味が継続します。 肌への当たりもよく、気に入ってます。 キワ剃りもついてるから、これ一台でオッケー
気に入った点
肌あたり切れ味良いです。
気に入らない点
少し高い
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2018-05-25
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2018-05-25
シバワン
04/05/2020
日本
良いです
長年フィリップス のシェーバーを使っています。 ベッドの動きが良いです。ウエットでも使えるのが良いです
気に入った点
良い
気に入らない点
特になし
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2018-05-03
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2018-05-03
ガンガルプ
18/09/2017
日本
確認済みの購入者
肌が弱くても大丈夫
押し当てても肌を傷めず剃り上げるので非常に助かっています 耐久性も抜群です 電池もへたらず、替刃も必要としません
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです