販売終了
PQ217/19
旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。
コンパクトながら必要十分な性能。
充電式
携帯に便利
輸入品のシェービングヘッドが快適な深剃りを実現
フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。
首や顔の輪郭に自動的にフィット
4.0
5 中
6
レビュー
80%
のがこの製品を推奨
joujheng
07/12/2017
Malaysia
Easy and Convenient
Easy to use and is very convenient to bring along to travel.
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これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
HASRUL
05/09/2017
Malaysia
Great PRICE and QUALITY!
Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.
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これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
Mike
21/03/2015
Malaysia
A pure classic.
Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.
はい、この製品をお勧めします
これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです
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