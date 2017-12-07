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販売終了

ポータブルシェーバー

PQ217/19

4

| (6) レビュー | 80% のがこの製品を推奨

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。

コンパクトながら必要十分な性能。

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電動シェーバー 世界No.11 ブランド

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。

  • 充電式

  • 携帯に便利

快適な深剃り

快適な深剃り

輸入品のシェービングヘッドが快適な深剃りを実現

顔の輪郭にフィット

顔の輪郭にフィット

フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。

3 次元密着機構

3 次元密着機構

首や顔の輪郭に自動的にフィット

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.0

5 中

6

レビュー

80%

のがこの製品を推奨

4
2

07/12/2017

Malaysia

Malaysia

Easy and Convenient

Easy to use and is very convenient to bring along to travel.

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

05/09/2017

Malaysia

Malaysia

Great PRICE and QUALITY!

Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

21/03/2015

Malaysia

Malaysia

A pure classic.

Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは PQ217/18 Electric shaver に対するレビューです

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