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販売終了

ノイズキャンセリングヘッドフォン

NC1/00

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

2 受賞歴

埋め尽くす一流サウンド

Fidelio NC1 では、優れたノイズキャンセレーションの効果を体験できます。雑音を除去し、比類ない高精細サウンドだけが耳に届きます。コンパクトに折りたたむことができ、長時間快適に装着可能なデザインで、遠距離の移動や毎日の通勤時に最適です。

すべての特長を見る

埋め尽くす一流サウンド

  • ハイレゾオーディオ

  • オンイヤー

  • デラックス低反発フォームクッション

  • コンパクトな折りたたみ式

音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドフォンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

優れたノイズキャンセレーションを実現するハイブリッドテクノロジー

優れたノイズキャンセレーションを実現するハイブリッドテクノロジー

Fidelio NC-1 は、フィードフォワードおよびフィードバックワードのアクティブノイズキャンセレーション（ANC）ソリューションを使用しています。これは、高度な処理を行うために、4 つのマイクを 2 つのイヤーキャンの内側と外側に配置してノイズを捕えるものです。フィードフォワード ANC（イヤーキャンの外側のマイク）は幅広い周波数帯域をカバーし、フィードバックワード ANC（イヤーキャンの内側のマイク）が強化されたノイズキャンセレーションを提供します。この組み合わせによって、幅広い周波数帯域のノイズをより大幅に除去するため、どのような環境でも最適なサウンドをお楽しみいただけます。

高精細サウンドを実現する最適な 40mm ネオジウムドライバー

高精細サウンドを実現する最適な 40mm ネオジウムドライバー

各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

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レビュー

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4.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

31/05/2016

Australia

Australia

確認済みの購入者

NC1 Headset

The headphones are plug and play. I bought them just before a 3 hour flight, plugged them into my Ipad and they worked instantly. Taking them off reminded me of how high the ambient noise level is on an airliner. They remained comfortable for the entire flight. The carry case is strong and light. In summary, a very good product for the price.

はい、この製品をお勧めします

これは NC1 Noise Cancelling Headphones に対するレビューです

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