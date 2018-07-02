歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。