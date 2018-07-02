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  • 放射線状に広がる毛先が歯列にフィット 放射線状に広がる毛先が歯列にフィット 放射線状に広がる毛先が歯列にフィット

    Philips Sonicare C1 ProResults ソニッケアー プロリザルツ ブラシヘッド レギュラー

    HX6014/63

    放射線状に広がる毛先が歯列にフィット

    プロリザルツブラシヘッドは、ソニッケアーを初めてお使いになる方にも、すでにお使いいただいている方にも最適なブラシヘッドです。

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    Philips Sonicare C1 ProResults ソニッケアー プロリザルツ ブラシヘッド レギュラー

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    放射線状に広がる毛先が歯列にフィット

    歯垢除去のために作られたブラシヘッド

    • 4 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    交換時期は 3 ヵ月ごと

    交換時期は 3 ヵ月ごと

    通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プレミアムクリーン
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      C1 プロリザルツ レギュラー 4 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
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