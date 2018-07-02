HX6014/63
放射線状に広がる毛先が歯列にフィット
プロリザルツブラシヘッドは、ソニッケアーを初めてお使いになる方にも、すでにお使いいただいている方にも最適なブラシヘッドです。さらに詳細をみる
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通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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