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販売終了

ジェットクリーン専用クリーニング液

HQ200/61

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

いつも清潔に

シェーバーを常に清潔に保つことで、快適な剃り心地を維持できます。ジェットクリーンシステムで、専用のクリーニング液を使用してシェービングヘッドをしっかり洗浄してください。

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快適な剃り心地を維持

いつも清潔に

  • 洗浄して潤滑化

  • クールブリーズの香り

快適な剃り心地を維持

ジェットクリーン溶液でシェービングヘッドを洗浄・潤滑します。

しっかり洗浄

洗浄後は、新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。

シェービングヘッドにフレッシュな香り

電気シェーバーのシェービングヘッドにフレッシュな香りが残るので、すっきり爽快な剃り心地をお楽しみいただけます。

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5.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

05/02/2015

Australia

Australia

Great to Clean your shaver

Works well but could be a bit cheaper, difficult to find in stores

はい、この製品をお勧めします

これは HQ200/03 jet Clean cleaning solution に対するレビューです

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これは HQ200/03 jet Clean cleaning solution に対するレビューです

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