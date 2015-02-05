販売終了
HQ200/51
いつも清潔に
シェーバーを常に清潔に保つことで、快適な剃り心地を維持できます。ジェットクリーンシステムで、フィリップスジェットクリーン溶液 HQ200/51 を使用してシェービングヘッドをしっかり洗浄してください。
洗浄して刃を最高の状態に維持
クールブリーズの香り
ジェットクリーン溶液でシェービングヘッドを洗浄・潤滑します。
洗浄後は、新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。
電気シェーバーのシェービングヘッドにフレッシュな香りが残るので、すっきり爽快な剃り心地をお楽しみいただけます。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
NeilS
05/02/2015
Australia
Great to Clean your shaver
Works well but could be a bit cheaper, difficult to find in stores
はい、この製品をお勧めします
これは HQ200/03 jet Clean cleaning solution に対するレビューです
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これは HQ200/03 jet Clean cleaning solution に対するレビューです