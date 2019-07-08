販売終了
DC390/11
快適な目覚めを
iPod、iPhone、iPad をリッチかつクリアな音質で再生、充電も可能です。このシックなデザインのアルミニウム製デスクトップドックは、同時に 2 台のデバイスを充電できます。また、アラームクロック機能も搭載しており、お気に入りの曲やラジオで 1 日をスタートすることができます。
アルミニウム
デュアルドック
RMS（二乗平均平方根）は、音の大きさを示す一般的な値です。厳密に言えば、オーディオの増幅器からラウドスピーカーに送られる電力のことで、ワットで計測します。ラウドスピーカーに供給される電力量と感度によって、生成される音量が決定します。原則的に、増幅器がどれだけ増幅できるかは電気エネルギーによって制限され、ラウドスピーカーはオーディオ信号を歪ませることなく、その電気エネルギーを音のエネルギーへと変換することができます。ワット数が高いほど、スピーカーから出る音響パワーは上がります。
大好きな曲で起きてみませんか。お気に入りのラジオ局や iPod、iPhone、iPad の曲を選ぶだけで、あなたの朝は変わります。選択された曲が最初は静かに再生され始め、設定したレベルまで音量が次第に上がっていきます。お好みの方法で目覚めれば、毎日快適に一日をスタートできます。
スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。
1.0
5 中
1
レビュー
Sporky
08/07/2019
Singapore
Good performance! Bad Quality
Bought this radio purely because it has the Weekday/Weekend alarm feature. However, within 18mths of use, the LCD screen went blank. And it cost a bomb to repair. Without the screen, this radio clock is totally useless to me. This is the second bad encounter I had with Philips radio clock. Bought a AJ4300B/12 radio clock, and shortly after 12months of use, the volume dial failed. And I cannot tune my volume anymore. And it cost more than the unit itself for Philips to repair for me. Won't be using Philips product anymore. And will not recommend to any of my friend anymore.
これは DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad に対するレビューです
これは DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad に対するレビューです