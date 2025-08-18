販売終了
BT3213/14
ヒゲデザインを簡単に
リフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率良くトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
ステンレス刃
1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
リフト＆トリミングシステム
このフィリップスヒゲトリマーの新しいリフト＆トリミングシステムは無精ヒゲに最適です。コームがヒゲを根元から引き上げて刃の位置にガイドするので、ムラなく仕上がります。
フィリップス 3000 ヒゲトリマーの自動研磨式スチール刃は、初日の切れ味が長期間持続。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。
丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです
4.3
5 中
103
レビュー
80%
のがこの製品を推奨
hiros
18/08/2025
日本
プロモーションの一部
これ一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えられる
刃のガードが短く口髭も整えやすく、あご髭からもみあげまで含め一本で全て整います。長さも細かく設定できるのがイイです。
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-17
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-17
hiros
17/08/2025
日本
これ一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えられる
刃のガードが短く口髭も整えやすく、あご髭からもみあげまで含め一本で全て整います。長さも細かく設定できるのがイイです。
気に入った点
一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えれるところ
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-17
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-17
dibdib
03/08/2025
日本
プロモーションの一部
使い勝手の良い家庭用ヒゲトリマー
ヒゲトリマーとして、切れ味、細かい刈高調整 刃・刈高調整が水洗い可能の３点が優れていると思います。また、シェーバーや電動歯ブラシでも有名なブランド力が安心感を与えてくれます。
気に入った点
切れ味、細かな刈高調整、水洗いが可能な刃と刈高調整
気に入らない点
特になし あえて言うならば質感 全て樹脂で作られているので軽くて安い？と思いますが、金属などを使うと重さや質感からもう少し高級感がでると思います
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-03
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2025-07-03
リフト＆トリミングシステムで 30％すばやくカット - 当社旧製品との比較