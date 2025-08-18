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販売終了

Beardtrimmer series 3000ヒゲトリマー

BT3213/14

4.3

| (103) レビュー | 80% のがこの製品を推奨

ヒゲデザインを簡単に

リフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率良くトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。

すべての特長を見る

リフト＆トリミングシステムで 30％すばやくカット*

ヒゲデザインを簡単に

  • 0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能

  • ステンレス刃

  • 1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用

  • リフト＆トリミングシステム

ムラなくトリミング、寝ているヒゲもカット

ムラなくトリミング、寝ているヒゲもカット

このフィリップスヒゲトリマーの新しいリフト＆トリミングシステムは無精ヒゲに最適です。コームがヒゲを根元から引き上げて刃の位置にガイドするので、ムラなく仕上がります。

肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに

肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに

フィリップス 3000 ヒゲトリマーの自動研磨式スチール刃は、初日の切れ味が長期間持続。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。

肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.3

5 中

103

レビュー

80%

のがこの製品を推奨

2

18/08/2025

日本

日本

これ一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えられる

刃のガードが短く口髭も整えやすく、あご髭からもみあげまで含め一本で全て整います。長さも細かく設定できるのがイイです。

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-17

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-17

17/08/2025

日本

日本

これ一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えられる

刃のガードが短く口髭も整えやすく、あご髭からもみあげまで含め一本で全て整います。長さも細かく設定できるのがイイです。

気に入った点

一本で口髭、あご髭、もみあげまで整えれるところ

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-17

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-17

03/08/2025

日本

日本

使い勝手の良い家庭用ヒゲトリマー

ヒゲトリマーとして、切れ味、細かい刈高調整　刃・刈高調整が水洗い可能の３点が優れていると思います。また、シェーバーや電動歯ブラシでも有名なブランド力が安心感を与えてくれます。

気に入った点

切れ味、細かな刈高調整、水洗いが可能な刃と刈高調整

気に入らない点

特になし　あえて言うならば質感　全て樹脂で作られているので軽くて安い？と思いますが、金属などを使うと重さや質感からもう少し高級感がでると思います

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-03

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 ヒゲトリマー に対するレビューです

使用日 2025-07-03

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注釈

  1. リフト＆トリミングシステムで 30％すばやくカット - 当社旧製品との比較