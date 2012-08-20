強力で深い低音を提供する低音反響スピーカーシステム

低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせて低周波数音全体を拡張させることで、まったく新しい次元の低音を再生します。