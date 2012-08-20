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販売終了

Bluetooth® 搭載ドッキングスピーカー

AD533/11

iPod、iPhone で音楽を楽しむ

バスレフスピーカーを内蔵したこのドッキングスピーカーは、豊かで深いパワフルな低音を実現します。スマートドックで、iPod や iPhone をケースに入れたまま充電することができます。

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iPod、iPhone で音楽を楽しむ

  • iPod、iPhone 用

携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー

iPod、iPhone の再生と充電を同時に

iPod、iPhone の再生と充電を同時に

iPod、iPhone を充電しながらお気に入りの MP3 音楽を楽しめます。ドッキングすることでポータブルデバイスをドッキングエンターテインメントシステムに直接接続できるので、お気に入りの音楽を優れたサウンドで再生することができます。また、再生中に充電もできるので、iPod、iPhone のバッテリー切れの心配は不要です。ドッキングするだけで自動的に充電されます。

強力で深い低音を提供する低音反響スピーカーシステム

強力で深い低音を提供する低音反響スピーカーシステム

低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせて低周波数音全体を拡張させることで、まったく新しい次元の低音を再生します。

技術仕様

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