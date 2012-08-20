販売終了
AD533/11
iPod、iPhone で音楽を楽しむ
バスレフスピーカーを内蔵したこのドッキングスピーカーは、豊かで深いパワフルな低音を実現します。スマートドックで、iPod や iPhone をケースに入れたまま充電することができます。
iPod、iPhone 用
iPod、iPhone を充電しながらお気に入りの MP3 音楽を楽しめます。ドッキングすることでポータブルデバイスをドッキングエンターテインメントシステムに直接接続できるので、お気に入りの音楽を優れたサウンドで再生することができます。また、再生中に充電もできるので、iPod、iPhone のバッテリー切れの心配は不要です。ドッキングするだけで自動的に充電されます。
低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせて低周波数音全体を拡張させることで、まったく新しい次元の低音を再生します。
レビュー