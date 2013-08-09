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BrillianceSmartImage 搭載液晶モニター

17S4SB/11

生産性を向上させる

このフィリップスディスプレイは、SmartImage、SmartContrast、SmartControl、True Vision などの機能を搭載しているため、生産性を向上させることができます。

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機能満載のディスプレイ

生産性を向上させる

  • S Line

  • 17 インチ（43.2 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

ラボ品質の画像を提供する TrueVision

TrueVision は、モニター表示のテストおよび調整に高度なアルゴリズムを採用したフィリップス独自のテクノロジーです。工場から出荷されたモニターすべてがカラーと画質の一貫性を保つように微調整されているのはフィリップスだけです。

100％リサイクル可能な梱包

フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。

PVC-BFR フリーのハウジング

このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。

技術仕様

この製品に関するサポート

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