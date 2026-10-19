フィリップスソニッケアーエアーフロスの使用時に歯ぐきから出血した

新しいオーラルケアを始めると、今までお手入れできていなかった部位から出血することがあります。

また、歯ぐきの健康状態が改善されるにつれて、不快感はなくなります。

注：万一、出血が激しい場合や、エアーフロスを標準的な頻度で使用して 3～4 週間経っても出血が止まらない場合は、歯科医師にご相談ください。

詳細については、

フィリップスまでご連絡いただくか、［サポートページ］（https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/support-contact-page.html）をご覧ください。