MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）
サポートホームページ
フィリップスソニッケアーエアーフロスの使用時に歯ぐきから出血した
お知らせ
製品に関する重要なお知らせ
フィリップスソニッケアーエアーフロスを初めて使用する場合は、多少の不快感や出血がある場合があります。そのような場合は、以下をご覧ください。
新しいオーラルケアを始めると、今までお手入れできていなかった部位から出血することがあります。
また、歯ぐきの健康状態が改善されるにつれて、不快感はなくなります。
注：万一、出血が激しい場合や、エアーフロスを標準的な頻度で使用して 3～4 週間経っても出血が止まらない場合は、歯科医師にご相談ください。
詳細については、
フィリップスまでご連絡いただくか、［サポートページ］（https://www.usa.philips.com/c-w/support-home/support-contact-page.html）をご覧ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： HX8431/72, HX8622/01, HX8521/02. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›
すべて (9)
ソニッケアーエアーフロス本体とアクセサリーはどこで買えますか？
エアーフロスで他社ブランドのマウスウォッシュを使えますか？
フィリップスソニッケアーエアーフロスのバッテリーは交換できますか？
ソニッケアーエアーフロスのモデルを確認する方法
フィリップスソニッケアーエアーフロスのバッテリーランプの意味
ソニッケアーエアーフロス充電器で歯ブラシを充電できますか？
フィリップスソニッケアーエアーフロスの使い方を教えてください。
フィリップスソニッケアーエアーフロスのお手入れ方法
フィリップスエアーフロス補充／充電ステーションの使用方法
フィリップスにお問い合わせ
喜んでサポートさせていただきます
他に何かお探しですか？
すべてのフィリップスサポートオプションを確認する