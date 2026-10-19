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フィリップスソニッケアーエアーフロスの使用時に歯ぐきから出血した

フィリップスソニッケアーエアーフロスを初めて使用する場合は、多少の不快感や出血がある場合があります。そのような場合は、以下をご覧ください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX8431/72, HX8622/01, HX8521/02. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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