次世代のインターベンション・プラットフォーム

Azurionは、簡便かつ確信を持って処置を行うことができる次世代のインターベンション・プラットフォームです。ラボパフォーマンスを最適化し、高度な治療を提供できるようにサポートします。Azurionは、臨床パートナーと密接に協力して、インターベンショナルラボの継続的なニーズを満たすワークフローソリューションを実現するために長年にわたり開発されました。² 長年の臨床経験と革新的なワークフローによって、優れた治療を提供できるようにサポートします。 Azurionはより効率的に一貫した手技を実施できるように設計されています。直感的に使用できる機能により、幅広い手技を迅速かつ確信を持って実施できるようになります。この先進的なプラットフォームを使用すると、幅広い診療科で高度な治療を提供できます。