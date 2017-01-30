Azurionは、簡便かつ確信を持って処置を行うことができる次世代のインターベンション・プラットフォームです。ラボパフォーマンスを最適化し、高度な治療を提供できるようにサポートします。Azurionは、臨床パートナーと密接に協力して、インターベンショナルラボの継続的なニーズを満たすワークフローソリューションを実現するために長年にわたり開発されました。² 長年の臨床経験と革新的なワークフローによって、優れた治療を提供できるようにサポートします。 Azurionはより効率的に一貫した手技を実施できるように設計されています。直感的に使用できる機能により、幅広い手技を迅速かつ確信を持って実施できるようになります。この先進的なプラットフォームを使用すると、幅広い診療科で高度な治療を提供できます。
Azurionは、簡便かつ確信を持って処置を行うことができる次世代のインターベンション・プラットフォームです。ラボパフォーマンスを最適化し、高度な治療を提供できるようにサポートします。Azurionは、臨床パートナーと密接に協力して、インターベンショナルラボの継続的なニーズを満たすワークフローソリューションを実現するために長年にわたり開発されました。²
長年の臨床経験と革新的なワークフローによって、優れた治療を提供できるようにサポートします。
Azurionはより効率的に一貫した手技を実施できるように設計されています。直感的に使用できる機能により、幅広い手技を迅速かつ確信を持って実施できるようになります。この先進的なプラットフォームを使用すると、幅広い診療科で高度な治療を提供できます。
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フィリップスのRightFit サービス契約ポートフォリオは、お客様の目線で設計されています。お客様のニーズを理解し、お客様のミッション、ビジョン、課題に最適なサービス契約とオプションパッケージを構築します。また、お客様のビジネスニーズに沿って、最適なRightFitサービス契約をご提案します。
フィリップスのRightFit サービス契約ポートフォリオは、お客様の目線で設計されています。お客様のニーズを理解し、お客様のミッション、ビジョン、課題に最適なサービス契約とオプションパッケージを構築します。また、お客様のビジネスニーズに沿って、最適なRightFitサービス契約をご提案します。
お客様と協力して、リスクや資本、運営経費を含めた総合的なコスト管理をサポートします。また、施設に最先端の設備を配置することで、投資収益率を最適化できる柔軟な料金体系もご用意しています。
フィリップスは新しいビジネスモデルと戦略的な提携の必要があると認識しています。ヘルスケアパートナーとして品質、効率性、費用に関するゴールを一緒に目指します。これにより、運用経費を削減し、新たな収益源を獲得する新たな可能性を引き出すことができます。
新しい臨床ワークスペースの計画は、多くの決定を伴う大がかりな仕事です。どのような機器が必要で、どうすればスペースを効率的に利用できるかも検討する必要があります。
3Dルーム設計サービスでは、3D Room Plannerを用いて、お客様と話し合いながらお客様のニーズを明確にし、ご要望に合うレイアウトをご提案します。
フィリップスはお客様と協力し、お客様独自の運用およびサービスニーズを満たすソリューションを構築します。また、教育サービスを通じてチームの皆さまがシステムを最大限に活用できるように、さまざまなテクニカルコースやアプリケーションコースが用意されています。
フィリップスの経験豊富なワークフローコンサルタントは、治療を提供するプロセスの効率と品質を向上させるためにサポートします。 当社の経験豊富なワークフローコンサルタントは、ケア提供プロセスの効率と品質を向上させるためにサポートします。 データ主導の改善策で最適なパフォーマンスを達成するため、当社は以下を提供します。 当社の経験豊富なワークフローコンサルタントは、ケア提供プロセスの効率と品質を向上させるためにサポートします。 データ主導の改善策で最適なパフォーマンスを達成するため、当社は以下を提供します。
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データ主導の改善策で最適なパフォーマンスを達成するため、当社は以下を提供します。
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優れたパフォーマンスを達成するためにデータ主導で戦略的な改善をご提案、さらに効率的な手技と品質を向上させるための多数のオプションが用意されています。長年の経験を通して、手順データの分析から運用に関する潜在的な課題を抽出することに実績を積んでおります。 データ主導の改善策で最適なパフォーマンスを達成するため、フィリップスは以下を提供いたします。 手技の効率と品質を向上させるためのサポートをします。
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データ主導の改善策で最適なパフォーマンスを達成するため、フィリップスは以下を提供いたします。
手技の効率と品質を向上させるためのサポートをします。
先進的な技術を取り入れたAzurionプラットフォームでは、新しいソリューションや技術革新をその都度追加できます。Azurionを使用すると、追加機能やアプリケーションを簡単に統合して、インターベンショナルラボの利用率と耐用寿命を伸ばすことができます。詳しくは、お近くのフィリップスセールスサポートにお問い合わせください。
12インチのフラットディテクタを備えたAzurion 7シリーズを使用すると、インターベンショナル心血管撮影装置の進化を体感できます。業界をリードするこのImage-guided-therapyソリューションは、卓越した臨床性能とワークフローの技術革新を融合することで、優れた患者ケアの提供と経営効率の向上をサポートします。関連する全てのアプリケーションをテーブルサイドのタッチスクリーン1台でシームレスに制御することができ、清潔野内での処置中に、十分な情報を得た上で迅速に判断を下すことができます。
12インチフラットディテクタを搭載したAzurion 3は、インターベンショナル心臓治療への対応を支援します。臨床現場における画質とワークフローに配慮した設計により、治療の質向上や検査効率の最適化に寄与します。
IntraSightアプリケーションプラットフォームは、IVUS画像診断、生理学的評価、コレジストレーション*機能の全てを一体化して、冠動脈疾患および末梢動脈疾患の適切な診断と最適な治療計画をサポートします。IntraSightは、現在と未来の検査室におけるニーズの変化に対応できるように設計された基盤となるプラットフォーム上に構築されています。
Philips Azurionシステムは、ルーティン症例から高難度のインターベンションまで、直感的な操作性により、スムーズに手技を実施できる環境を提供します。 ユーザーエクスペリエンスと操作性・視認性に配慮した機能、臨床現場での使用を想定したシステム設計により、術者が治療に集中できる環境の実現に貢献します。直感的でシームレスな操作性が術者のパフォーマンスを引き出し、チーム全体のワークフローを最適化を目指します。 これにより治療効率の向上を支援するとともに、ラボの運用効率を高め、患者一人ひとりに向き合う質の高い医療の提供に貢献します。
8つの可動軸を搭載し優れた柔軟性を備えたCアームです。最適な治療環境を実現し、質の高い治療をサポートします。
1. 本結果は当該施設で得られたもので、その他の施設で同じ結果が得られるとは限りません。 2. 一部の機能はオプションです。システムによっては、利用できない機能があります。ご利用の地域での購入可否については、当社担当営業にお問い合わせください。
1. 本結果は当該施設で得られたもので、その他の施設で同じ結果が得られるとは限りません。
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