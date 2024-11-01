MultiBand SENSE
MRクリニカルアプリケーション
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MultiBand SENSEでは、複数のスライスを同時に励起することで、高速化を図ることができます。fMRIは最小TRが短いため、対象範囲を広く、時間分解能を高く設定できます。DWI/DTIシーケンスでは、スライス数を増やし広範囲で撮像したり、より多くの軸数で撮像が可能です¹。MultiBand SENSEでは、fMRI検査とDTI検査を高速かつ高分解能で実施することができます²。
- ¹最小TRが短いため
- ²MultiBand SENSEを使用することで高速化を、面内でdS SENSEを使用することで高分解能を実現
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