SmartPath to dStream
MRシステムコンバージョン
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SmartPath to dStreamは、既設のマグネットを活かしたIngeniaへのコンバージョンプログラムです。大がかりなシステムの入れ替えを伴わずに、フルデジタルブロードバンドテクノロジーdStreamを搭載し、高画質と高速撮像の実現が期待できます。そしてワークフローの効率化が可能となります。
特長
- 転換プロセス
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入替によるダウンタイムを最小化し、dStream搭載の最新機種へ
SmartPath to dStreamを行うことでコストを抑えながらデジタルブロードバンドMRであるIngenia CXにコンバージョンが可能です。耐用年数も新規購入と相違ないため、既設装置の耐用寿命を大幅に延ばすことが可能です。検査室にマグネットを残したままコンバージョンが可能なため、新規でMR室を設計建築する必要がなく、入替によるダウンタイムも大幅に減らすことが可能です。
入替によるダウンタイムを最小化し、dStream搭載の最新機種へ
SmartPath to dStreamを行うことでコストを抑えながらデジタルブロードバンドMRであるIngenia CXにコンバージョンが可能です。耐用年数も新規購入と相違ないため、既設装置の耐用寿命を大幅に延ばすことが可能です。検査室にマグネットを残したままコンバージョンが可能なため、新規でMR室を設計建築する必要がなく、入替によるダウンタイムも大幅に減らすことが可能です。
入替によるダウンタイムを最小化し、dStream搭載の最新機種へ
SmartPath to dStreamを行うことでコストを抑えながらデジタルブロードバンドMRであるIngenia CXにコンバージョンが可能です。耐用年数も新規購入と相違ないため、既設装置の耐用寿命を大幅に延ばすことが可能です。検査室にマグネットを残したままコンバージョンが可能なため、新規でMR室を設計建築する必要がなく、入替によるダウンタイムも大幅に減らすことが可能です。
- dStream
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dStream
デジタルブロードバンドテクノロジーdStreamにより、同じ時間でより多くの情報が安定して得られるようになります。
デジタルブロードバンドテクノロジーdStreamにより、同じ時間でより多くの情報が安定して得られるようになります。
デジタルブロードバンドテクノロジーdStreamにより、同じ時間でより多くの情報が安定して得られるようになります。
- iPatient
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患者本位のワークフロー iPatient
iPatientは、患者の入退室からポジショニングまでのワークフローや、撮像プロトコールの設定アシストまで、MR検査のワークフローの全てのシーンを簡便で合理的にデザインします。
iPatientは、患者の入退室からポジショニングまでのワークフローや、撮像プロトコールの設定アシストまで、MR検査のワークフローの全てのシーンを簡便で合理的にデザインします。
iPatientは、患者の入退室からポジショニングまでのワークフローや、撮像プロトコールの設定アシストまで、MR検査のワークフローの全てのシーンを簡便で合理的にデザインします。
- IntelliSpace Portal
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画像閲覧から高度な解析まで幅広くカバーするIntelliSpace Portal*
IntelliSpace Portalは、安全で即時性および連携性に優れたプラットフォームが搭載されたため、必要な情報にアクセスすることはもちろん、作成した情報を次のアクションにつながる情報として施設全体へ発信できます。診断に必要なMR、CT、PET、USのマルチモダリティに対応した高度な画像表示と解析アプリケーションを搭載し診断の客観性と一貫性を支えます。
画像閲覧から高度な解析まで幅広くカバーするIntelliSpace Portal*
IntelliSpace Portalは、安全で即時性および連携性に優れたプラットフォームが搭載されたため、必要な情報にアクセスすることはもちろん、作成した情報を次のアクションにつながる情報として施設全体へ発信できます。診断に必要なMR、CT、PET、USのマルチモダリティに対応した高度な画像表示と解析アプリケーションを搭載し診断の客観性と一貫性を支えます。
画像閲覧から高度な解析まで幅広くカバーするIntelliSpace Portal*
IntelliSpace Portalは、安全で即時性および連携性に優れたプラットフォームが搭載されたため、必要な情報にアクセスすることはもちろん、作成した情報を次のアクションにつながる情報として施設全体へ発信できます。診断に必要なMR、CT、PET、USのマルチモダリティに対応した高度な画像表示と解析アプリケーションを搭載し診断の客観性と一貫性を支えます。
- きわめて優れた画質
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ルーティン検査にこだわったPremium IQ
dStreamによるSNRの向上、SENSEや3Dシーケンスによる高速撮像技術、均一な脂肪抑制技術、MultiVaneに代表される動きのコントロール技術など、PremiumIQにはルーティン検査のクオリティを向上させる技術が集結しています。
dStreamによるSNRの向上、SENSEや3Dシーケンスによる高速撮像技術、均一な脂肪抑制技術、MultiVaneに代表される動きのコントロール技術など、PremiumIQにはルーティン検査のクオリティを向上させる技術が集結しています。
dStreamによるSNRの向上、SENSEや3Dシーケンスによる高速撮像技術、均一な脂肪抑制技術、MultiVaneに代表される動きのコントロール技術など、PremiumIQにはルーティン検査のクオリティを向上させる技術が集結しています。
- 先進の診断ソリューション
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先進の診断ソリューションAdvanced MR
Ingeniaに搭載された高度なソリューションは、Neurology、Oncology、Cardiologyを中心とした主な疾患や治療に対する診断に役立つ情報を提供します。
Ingeniaに搭載された高度なソリューションは、Neurology、Oncology、Cardiologyを中心とした主な疾患や治療に対する診断に役立つ情報を提供します。
Ingeniaに搭載された高度なソリューションは、Neurology、Oncology、Cardiologyを中心とした主な疾患や治療に対する診断に役立つ情報を提供します。
- 転換プロセス
- dStream
- iPatient
- IntelliSpace Portal
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