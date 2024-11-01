入替によるダウンタイムを最小化し、dStream搭載の最新機種へ

SmartPath to dStreamを行うことでコストを抑えながらデジタルブロードバンドMRであるIngenia CXにコンバージョンが可能です。耐用年数も新規購入と相違ないため、既設装置の耐用寿命を大幅に延ばすことが可能です。検査室にマグネットを残したままコンバージョンが可能なため、新規でMR室を設計建築する必要がなく、入替によるダウンタイムも大幅に減らすことが可能です。